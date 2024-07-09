Омская область вошла в топ-10 федерального рейтинга Минпромторга

Posted Сегодня, 06:08
Published Сегодня, 06:08
Modified Сегодня, 06:10
Updated Сегодня, 06:10
Омская область заняла 9 место в топ-10 федерального рейтинга Минпромторга. Такие результаты сегодня озвучили на международной выставке «Иннопром-2024».
«Это отличный результат слаженной работы областного правительства и промышленных предприятий. Работу продолжаем», — прокомментировал губернатор Виталий Хоценко в своей телеграм-канале.
Омская область набрала 105,75 балла. При подсчете учитываются экономические показатели, деловая активность, нормативно-правовая база, результаты работы в сфере молодежной политики, промышленного туризма, цифровой трансформации региона и другие оценки. В тройке лидеров оказались Башкортостан, Москва и Московская область.
Ранее Город55 сообщал, что Омск вошел в число лидеров среди городов России с лучшими жилищными условиями. Наличие качественного, благоустроенного и доступного жилья в Омске оценивается в 57,7 балла при среднем показателе в 54,8 балла.