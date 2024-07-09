gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 06:08

Published Сегодня, 06:08

Modified Сегодня, 06:10

Updated Сегодня, 06:10

Иллюстрация

Омская область вошла в топ-10 федерального рейтинга Минпромторга

9 июля 2024, 06:08
Фото: Евгений Игишев / gorod55.ru
Иллюстрация
При подсчете рейтинга учитываются экономические показатели, деловая активность, нормативно-правовая база, результаты работы в сфере молодежной политики, промышленного туризма, цифровой трансформации региона и другие оценки.

Омская область заняла 9 место в топ-10 федерального рейтинга Минпромторга. Такие результаты сегодня озвучили на международной выставке «Иннопром-2024».

«Это отличный результат слаженной работы областного правительства и промышленных предприятий. Работу продолжаем», — прокомментировал губернатор Виталий Хоценко в своей телеграм-канале.

Омская область набрала 105,75 балла. При подсчете учитываются экономические показатели, деловая активность, нормативно-правовая база, результаты работы в сфере молодежной политики, промышленного туризма, цифровой трансформации региона и другие оценки. В тройке лидеров оказались Башкортостан, Москва и Московская область.

Фото: Телеграм-канал Виталия Хоценко

Ранее Город55 сообщал, что Омск вошел в число лидеров среди городов России с лучшими жилищными условиями. Наличие качественного, благоустроенного и доступного жилья в Омске оценивается в 57,7 балла при среднем показателе в 54,8 балла.

Омск вошел в число лидеров среди городов РФ с лучшими жилищными условиями
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Общество#Омская область#Рейтинг#Промышленность#Правительство#Минпромторг
Подпишитесь
Приемная кампания в вузы Омской области 2024: что нужно знать перед поступлением
Сегодня, 03:46
Готовьте вентиляторы. Омичей предупредили о предстоящей жаре и дождях
Вчера, 11:31
Один из мостов в центре Омска закроют на год
Сегодня, 07:13
Символ Омска. На Любинском проспекте собираются отреставрировать купол с часами
Сегодня, 05:46
«Экология, прощай». В Омске объявили режим «черного неба»
Сегодня, 02:58
Омские депутаты одобрили передачу Зеленого острова в концессию
Сегодня, 05:35