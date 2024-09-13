Омичи запасаются лекарствами: к 2025 году ожидается новое подорожание

С 1 января 2025 года в России вступает в силу новое правило, которое может привести к подорожанию лекарств. Теперь, если есть хоть один российский производитель лекарства, импортные аналоги не будут участвовать в госзакупках. Это может усугубить и без того сложную ситуацию с дефицитом лекарств. В 70 регионах России не хватает важных препаратов, в том числе для лечения рака и диабета.