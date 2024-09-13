Омичи запасаются лекарствами: к 2025 году ожидается новое подорожание

Posted 13 сентября, 06:59
Published 13 сентября, 06:59
Modified 13 сентября, 07:06
Updated 13 сентября, 07:06
Ситуация на фармацевтическом рынке России ухудшается: россияне начали активно закупать лекарства впрок из-за роста цен и дефицита, сообщают «Новые известия».
С 1 января 2025 года в России вступает в силу новое правило, которое может привести к подорожанию лекарств. Теперь, если есть хоть один российский производитель лекарства, импортные аналоги не будут участвовать в госзакупках. Это может усугубить и без того сложную ситуацию с дефицитом лекарств. В 70 регионах России не хватает важных препаратов, в том числе для лечения рака и диабета.
В России не хватает многих важных лекарств. Например, в аптеках сложно найти лекарства от рака, диабетики не могут найти инсулины «НовоРапид» и «Фиасп», а в Москве трудно купить лекарства для похудения, такие как «Оземпик» и «Саксенда». Высокий спрос на эффективные препараты для похудения, например, семаглутид, делает их очень дорогими, и доступны они только для небольшого количества людей.
Российский фармацевтический рынок оказался на грани кризиса. Решение Минздрава исключить из списка ЖНВЛП (жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов) многие препараты, раньше доступные бесплатно, усугубляет и без того напряженную ситуацию.
Параллельно с этим планируется отмена конкуренции на фармацевтическом рынке, что грозит россиянам подорожанием лекарств и их дефицитом. Члены Ассоциации международных фармпроизводителей выражают опасения по поводу монополизации рынка и обращаются в Минздрав и Минпромторг с просьбой пересмотреть проект, опасаясь негативных последствий для здоровья населения и доступности лекарств.
Одна из головных болей фармацевтов это то, что при вступлении в силу новых условий далеко не все производители смогут участвовать в государственных тендерах. Из-за этого невозможно будет запланировать поставку и производство лекарства попросту могут закрыть. . Возникает вопрос о том, что будет в случае форс-мажора у единственного производителя препарата или если у пациентов возникнет непереносимость конкретного вещества в составе единственного доступного лекарства.
По данным Минздрава, запасов жизненно необходимых лекарств хватит лишь до ноября 2024 года, а количество жалоб на нехватку медикаментов продолжает расти. Эксперты отмечают, что замены оригинальных препаратов на более дешевые аналоги становятся обычным делом, что вызывает недовольство пациентов.
Также стоит заметить привычку россиян закупаться лекарствами впрок, подорожания и дефицита, что и провоцирует дальнейший рост цен.