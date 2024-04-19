Министр обороны Сергей Шойгу посетил «Омсктрансмаш» и бронетанковый институт

Министр отметил, что заводу необходимо увеличить производство комплектов защиты для танков. На конвейере бронетехника оснащается комплексом средств маскировки «Накидка» и защитным козырьком. В 2023 году «Омсктрансмаш» увеличил выпуск тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» в 2,5 раза. Коллектив завода за прошлый год увеличился на 1200 человек. Отметим, что в настоящее время на оборонные предприятия Омска требуются более 1400 сотрудников.