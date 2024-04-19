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Министр обороны Сергей Шойгу

Министр обороны Сергей Шойгу посетил «Омсктрансмаш» и бронетанковый институт

19 апреля 2024, 05:50
Фото: kremlin.ru
Министр обороны Сергей Шойгу
Шойгу отметил, что заводу необходимо увеличить производство комплектов защиты для танков.

Накануне, 18 апреля, министр обороны России Сергей Шойгу побывал на заводе «Омсктрансмаш». Он рассказал, что предприятие в полном объеме выполняет задание по гособоронзаказу.

«Решены вопросы по производству и поставке новых двигателей большей мощности. Началось производство новых тяжелых огнеметных систем. Выполнены задачи по дооснащению танков дополнительной бронезащитой от беспилотных летательных аппаратов разного уровня и дополнительной системой защиты прицельных комплексов», — рассказал Шойгу.

Министр отметил, что заводу необходимо увеличить производство комплектов защиты для танков. На конвейере бронетехника оснащается комплексом средств маскировки «Накидка» и защитным козырьком. В 2023 году «Омсктрансмаш» увеличил выпуск тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» в 2,5 раза. Коллектив завода за прошлый год увеличился на 1200 человек. Отметим, что в настоящее время на оборонные предприятия Омска требуются более 1400 сотрудников.

Также Сергей Шойгу посетил Омский автобронетанковый инженерный институт. Курсанты учебного заведения участвуют в ремонте и обслуживании техники, участвующей в спецоперации.

Глава Минобороны РФ Шойгу побывал на омском «Трансмаше»
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#Евгений Игишев#Видео#Ремонт#Омск#Россия#Проверка#Минпромторг#Минобороны#Танки#Сергей Шойгу#Защита#Гособоронзаказ#Техническое обслуживание
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