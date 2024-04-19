Министр обороны Сергей Шойгу посетил «Омсктрансмаш» и бронетанковый институт

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Накануне, 18 апреля, министр обороны России Сергей Шойгу побывал на заводе «Омсктрансмаш». Он рассказал, что предприятие в полном объеме выполняет задание по гособоронзаказу.
«Решены вопросы по производству и поставке новых двигателей большей мощности. Началось производство новых тяжелых огнеметных систем. Выполнены задачи по дооснащению танков дополнительной бронезащитой от беспилотных летательных аппаратов разного уровня и дополнительной системой защиты прицельных комплексов», — рассказал Шойгу.
Министр отметил, что заводу необходимо увеличить производство комплектов защиты для танков. На конвейере бронетехника оснащается комплексом средств маскировки «Накидка» и защитным козырьком. В 2023 году «Омсктрансмаш» увеличил выпуск тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» в 2,5 раза. Коллектив завода за прошлый год увеличился на 1200 человек. Отметим, что в настоящее время на оборонные предприятия Омска требуются более 1400 сотрудников.
Также Сергей Шойгу посетил Омский автобронетанковый инженерный институт. Курсанты учебного заведения участвуют в ремонте и обслуживании техники, участвующей в спецоперации.