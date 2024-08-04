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Михаил Сизов

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2024
В омском депстрое произошла еще одна громкая отставка
3 августа, 04:40
Планы на будущее. В депстрое назвали омские мосты, которые ждет ремонт
23 июля, 07:49
Пока первый этап. В Омске ради ливневой канализации на Шаронова срубят 152 дерева
26 марта, 13:04
24 марта в Омске изменятся схемы движения 18 маршрутов общественного транспорта
21 марта, 08:43
В Омске с 24 марта начнут ремонтировать сложный перекресток бульвара Архитекторов
21 марта, 08:26
Разгрузит центр. В Омске 4 млн выделят на разработку проекта развязки у метромоста
25 января, 11:32
Глобальные работы. В Омске Комсомольский мост во время ремонта перекроют на 5 месяцев
25 января, 08:18
2023
Омичам рассказали о ходе капитального ремонта Ленинградского моста
17 марта 2023, 12:54

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