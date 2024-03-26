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Posted Сегодня, 13:04

Published Сегодня, 13:04

Modified Сегодня, 13:05

Updated Сегодня, 13:05

Иллюстрация

Пока первый этап. В Омске ради ливневой канализации на Шаронова срубят 152 дерева

26 марта 2024, 13:04
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске ради ливневок на Шаронова одобрили вырубку 152 деревьев

Деревья мешают проведению работ в рамках первого этапа реконструкции улицы Шаронова на Левобережье.

«Зеленая комиссия» сегодня, 26 марта, разрешила срубить 152 дерева и 265 кв. м поросли на улице Шаронова от бульвара Архитекторов до Перелета. Зеленые насаждения попадают в зону работ по устройству ливневой канализации в рамках первого этапа реконструкции Шаронова. Из 152 деревьев семь елей и четыре сосны возможно пересадят: на место собираются выехать агрономы и посмотреть, удастся ли это сделать.

«Рядом с автомобильной дорогой идет активное жилищное строительство, поэтому в свое время приняли решение о ее реконструкции. Протяженность порядка 1,5 км, расширение до 4-6 полос, канализация, освещение предусмотрены. Сегодня же мы заявляемся по первому этапу», — сообщил замдиректора департамента строительства Михаил Сизов.
Участки, на которых растут деревьяУчастки, на которых растут деревья
Участки, на которых растут деревьяУчастки, на которых растут деревья
Участки, на которых растут деревья
Фото: Публичная кадастровая карта Омской области

Ливневая канализация на Шаронова, по словам Сизова, необходима для соединения смежных проектов. Среди них дороги на «Кварталы Драверта», обеспечение водоотведения жилья, которое строит «Брусника».

«В 2025–2026 годах при софинансировании будем реализовывать второй этап, это непосредственно реконструкция самой дороги на Шаронова», — уточнил замдиректора депстроя.

Членов комиссии, с учетом уже перекрытия большей части бульвара Архитекторов волновало, где именно будут вестись работы и потребуется ли для этого закрытие дороги. Сизов заверил, что обойдутся только небольшими ограничениями движения, без полного перекрытия.

Напомним, что строить ливневую канализацию за 100,3 млн рублей будет компания «Арт Ремстрой» Карена Мартояна. Сейчас подрядчик занимается подготовительными работами.

«На данный момент ведутся подготовительные работы. Трубу заказали. Пока ее изготавливают. Как труба придет, выйдем на ее монтаж», — сообщил Михаил Сизов.

Ранее Город55 также рассказывал, что ради расширения дороги по улице 10 лет Октября и Сыропятскому тракту срубят 1298 деревьев. Это уже второе обращение депстроя из-за реконструкции дороги на 10 лет Октября. В ноябре 2023 года «зеленая комиссия» согласовала вырубку 1702 деревьев и 47,8 тысяч кв. м поросли.

В Омске срубят 1300 деревьев из-за расширения улицы
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#Эксклюзивы#Общество#Омск#Деревья#Реконструкция#Вырубка деревьев#Департамент строительства#Новости#Снос деревьев#Ливневка#Юлия Истомина#Зеленая комиссия#Михаил Сизов
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