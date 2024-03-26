Пока первый этап. В Омске ради ливневой канализации на Шаронова срубят 152 дерева

«Зеленая комиссия» сегодня, 26 марта, разрешила срубить 152 дерева и 265 кв. м поросли на улице Шаронова от бульвара Архитекторов до Перелета. Зеленые насаждения попадают в зону работ по устройству ливневой канализации в рамках первого этапа реконструкции Шаронова. Из 152 деревьев семь елей и четыре сосны возможно пересадят: на место собираются выехать агрономы и посмотреть, удастся ли это сделать.