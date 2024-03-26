Пока первый этап. В Омске ради ливневой канализации на Шаронова срубят 152 дерева

Posted Сегодня, 13:04
Published Сегодня, 13:04
Modified Сегодня, 13:05
Updated Сегодня, 13:05
«Зеленая комиссия» сегодня, 26 марта, разрешила срубить 152 дерева и 265 кв. м поросли на улице Шаронова от бульвара Архитекторов до Перелета. Зеленые насаждения попадают в зону работ по устройству ливневой канализации в рамках первого этапа реконструкции Шаронова. Из 152 деревьев семь елей и четыре сосны возможно пересадят: на место собираются выехать агрономы и посмотреть, удастся ли это сделать.
«Рядом с автомобильной дорогой идет активное жилищное строительство, поэтому в свое время приняли решение о ее реконструкции. Протяженность порядка 1,5 км, расширение до 4-6 полос, канализация, освещение предусмотрены. Сегодня же мы заявляемся по первому этапу», — сообщил замдиректора департамента строительства Михаил Сизов.
Ливневая канализация на Шаронова, по словам Сизова, необходима для соединения смежных проектов. Среди них дороги на «Кварталы Драверта», обеспечение водоотведения жилья, которое строит «Брусника».
«В 2025–2026 годах при софинансировании будем реализовывать второй этап, это непосредственно реконструкция самой дороги на Шаронова», — уточнил замдиректора депстроя.
Членов комиссии, с учетом уже перекрытия большей части бульвара Архитекторов волновало, где именно будут вестись работы и потребуется ли для этого закрытие дороги. Сизов заверил, что обойдутся только небольшими ограничениями движения, без полного перекрытия.
Напомним, что строить ливневую канализацию за 100,3 млн рублей будет компания «Арт Ремстрой» Карена Мартояна. Сейчас подрядчик занимается подготовительными работами.
«На данный момент ведутся подготовительные работы. Трубу заказали. Пока ее изготавливают. Как труба придет, выйдем на ее монтаж», — сообщил Михаил Сизов.
Ранее Город55 также рассказывал, что ради расширения дороги по улице 10 лет Октября и Сыропятскому тракту срубят 1298 деревьев. Это уже второе обращение депстроя из-за реконструкции дороги на 10 лет Октября. В ноябре 2023 года «зеленая комиссия» согласовала вырубку 1702 деревьев и 47,8 тысяч кв. м поросли.