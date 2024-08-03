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Published Сегодня, 04:40

Modified Сегодня, 04:40

Updated Сегодня, 04:40

В омском депстрое ушел в отставку заместитель директора

В омском депстрое произошла еще одна громкая отставка

3 августа 2024, 04:40
Фото: gorod55.ru

В омском депстрое ушел в отставку заместитель директора

Михаил Сизов последовал за своим начальником Михаилом Веселевым.

В департаменте строительства администрации Омска произошла еще одна отставка: оставил свой пост заместитель директора депатамента Михаил Сизов. В департаменте информационной политики уточнили что вчера, 2 августа, у чиновника был последний рабочий день. Уволился он по собственному желанию после полутора лет работы: чиновник стал заместителем директора депстроя в ноябре 2022 года, еще при Сергее Козубовиче.

Напомним: сейчас депстрой работает без постоянного руководителя. Глава департамента Михаил Веселев оставил пост 2 недели назад, продержавшись всего 5 месяцев. Преемника ему пока не назначили, временно исполняющим обязанности был как раз Михаил Сизов.

Уже есть замена. Глава омского депстроя Веселев заявил об отставке
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#Николай Эйхвальд#Омск#Новости#Отставки#Депстрой#Михаил Сизов
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