В омском депстрое произошла еще одна громкая отставка

В департаменте строительства администрации Омска произошла еще одна отставка: оставил свой пост заместитель директора депатамента Михаил Сизов. В департаменте информационной политики уточнили что вчера, 2 августа, у чиновника был последний рабочий день. Уволился он по собственному желанию после полутора лет работы: чиновник стал заместителем директора депстроя в ноябре 2022 года, еще при Сергее Козубовиче.