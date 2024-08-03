В омском депстрое произошла еще одна громкая отставка

Posted Сегодня, 04:40
Published Сегодня, 04:40
Modified Сегодня, 04:40
Updated Сегодня, 04:40
В департаменте строительства администрации Омска произошла еще одна отставка: оставил свой пост заместитель директора депатамента Михаил Сизов. В департаменте информационной политики уточнили что вчера, 2 августа, у чиновника был последний рабочий день. Уволился он по собственному желанию после полутора лет работы: чиновник стал заместителем директора депстроя в ноябре 2022 года, еще при Сергее Козубовиче.
Напомним: сейчас депстрой работает без постоянного руководителя. Глава департамента Михаил Веселев оставил пост 2 недели назад, продержавшись всего 5 месяцев. Преемника ему пока не назначили, временно исполняющим обязанности был как раз Михаил Сизов.