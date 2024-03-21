В Омске с 24 марта начнут ремонтировать сложный перекресток бульвара Архитекторов

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
В Омске продолжают реализовывать инфраструктурный проект на Левобережье, в рамках которого самым масштабным мероприятием является реконструкция бульвара Архитекторов. Подрядчиком на этом объекте выступает компания «Стройтраст». Стоимость работ составляет около 2 млрд рублей.
«Строительство, тем более реконструкция в условиях плотной городской застройки неизбежно влечет за собой трудности, введение ограничений особенно для жителей прилегающих территорий. Проектной документацией предусмотрено проведение работ в сжатые сроки, до конца года все нужно завершить. Предусмотрено поочередное введение ограничений», — отметил замдиректора депстроительства городской администрации Михаил Сизов.
На бульваре Архитекторов находятся четыре крупных перекрестка — 70 лет Октября, улица Крупской, Волгоградская и Ватутина. Перекрытия проводят так, чтобы постоянно функционировали два перекрестка. Сейчас очередь дошла до участка от улицы Крупской (от строения № ½ по бульвару Архитекторов) до перекрестка бульвар Архитекторов — 70 лет Октября — Степанца, включая сам перекресток. Произойдет перекрытие в ночь с 23 по 24 марта. Перекресток будет полностью закрыт для движения до начала июля.
В апреле по планам выйти на перекрытие улицы Ватутина. После того как будут завершены работы и открыто движение на 70 лет Октября и Ватутина, перекроют следующие перекрестки — улица Волгоградская и Крупской, а также линейный участок от улицы Волгоградской в сторону «Меги».
В качестве возможных маршрутов объезда предлагают улицы Крупской, Дмитриева, Ватутина, Волгоградской, Конева и Перелета.
«Сейчас перекрыто около 40% линейной части от всей дороги по бульвару. Мы демонтировали уже 20 тысяч кв. м бетонного покрытия, 40 тысяч кубов грунта вывезли. 763 метра ливневой канализации устроили, о которой жители часто говорят. В городе необходимо это делать», — уточнил первый замдиректора ООО «СтройТраст» Игорь Шестаков.
Добавим, что бетонные блоки на перекрестке бульвара Архитекторов и 70 лет Октября установят уже в ночь на 24 марта. В дальнейшем постепенно будут перекрывать другие линейные участки вплоть до улицы Крупской. Так, следующие два участка планируют ограничивать друг за другом с разницей в 7-10 дней. При этом через бульвар организуют не менее двух постоянных выездов для жителей прилегающих домов. Один — в районе дома № ¾ к дому № 10 по бульвару, второй — от ТК «Тройка» к дому № 4.