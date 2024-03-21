В Омске с 24 марта начнут ремонтировать сложный перекресток бульвара Архитекторов

Добавим, что бетонные блоки на перекрестке бульвара Архитекторов и 70 лет Октября установят уже в ночь на 24 марта. В дальнейшем постепенно будут перекрывать другие линейные участки вплоть до улицы Крупской. Так, следующие два участка планируют ограничивать друг за другом с разницей в 7-10 дней. При этом через бульвар организуют не менее двух постоянных выездов для жителей прилегающих домов. Один — в районе дома № ¾ к дому № 10 по бульвару, второй — от ТК «Тройка» к дому № 4.