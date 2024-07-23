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Posted Сегодня, 07:49

Published Сегодня, 07:49

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Updated Сегодня, 07:51

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Планы на будущее. В депстрое назвали омские мосты, которые ждет ремонт

23 июля 2024, 07:49
Фото: gorod55.ru
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Стали известны планы по капремонту мостов в Омске

Уже в 2024 году должен начаться ремонт моста у Телецентра, затем приступят к обновлению Комсомольского моста.

Во время прямой линии в пресс-центре «Вечернего Омска» и. о. директора департамента строительства Михаил Сизов поделился планами по ремонту городских мостов.

В реконструкции и капремонте нуждаются сразу несколько объектов. В этом году в планах выбрать подрядчика для ремонта моста у Телецентра. Напомним, что стоимость работ составит ориентировочно 2,8 млрд рублей. Для Комсомольского моста, который закроют полностью на время ремонта, уже готова документация. Затем обновление ждет и Октябрьский мост.

«Если смотреть на среднесрочную перспективу, то это Октябрьский мост, он же Горбатый, если на долгосрочную, то там уже идут путепроводы — у СибАДИ, по улице Лизы Чайкиной и другие, — сообщил Сизов.

Напомним, накануне госэкспертизу прошел проект ремонта Комсомольского моста. Над документацией работали четыре иногородние компании.

Проект ремонта Комсомольского моста в Омске прошел окончательную экспертизу
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#Юлия Истомина#Общество#Ремонт#Омск#Мост#Департамент строительства#Новости#Комсомольский мост#Ремонт моста#Михаил Сизов#Горбатый мост
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