Планы на будущее. В депстрое назвали омские мосты, которые ждет ремонт

В реконструкции и капремонте нуждаются сразу несколько объектов. В этом году в планах выбрать подрядчика для ремонта моста у Телецентра. Напомним, что стоимость работ составит ориентировочно 2,8 млрд рублей. Для Комсомольского моста, который закроют полностью на время ремонта, уже готова документация. Затем обновление ждет и Октябрьский мост.