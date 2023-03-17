Омичам рассказали о ходе капитального ремонта Ленинградского моста

В процессе сейчас и демонтаж передвижных подмостков в пролетах 2-3 и 3-4. У цоколя второй опоры идет пескоструйная очистка для подготовки поверхности к ремонту. В ближайшее время по плану монтаж новых консолей смотровых проходов и вспомогательных сооружений для разборки бетона опорных плит. Затем устройство настила в 3 и 4 пролетах, а после — демонтаж кабелей связи и мачт освещения у мостового полотна.