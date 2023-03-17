Омичам рассказали о ходе капитального ремонта Ленинградского моста

Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
Modified Сегодня, 12:54
Updated Сегодня, 12:54
Департамент строительства администрации Омска рассказал о ходе капитального ремонта Ленинградского моста. Сейчас в видимой части продолжается демонтаж элементов, а в «теле» — работы в районе опор.
«На сегодняшний день подрядчик, в соответствии с проектом капремонта, уже выполнил ряд демонтажных работ. Например, полностью разобрали существующую контактную троллейбусную сеть, убрали металлические барьерные парапеты и перильные ограждения, разобрали асфальтобетонное покрытие тротуара, демонтировали пешеходные плиты, часть карнизных балок и железобетонных консолей тротуара», — отметил замдиректора департамента транспорта Михаил Сизов.
Под мостом в первом пролете завершили укладку сплошного настила по нижнему поясу балок. Просверлили отверстия под консоли смотровых ходов. Строители подчеркнули, что основной объем работ сейчас сосредоточен именно «внутри»:
«Продолжаем устраивать сплошной настил по нижнему поясу балок и сверлить отверстия под консоли смотровых ходов в двух других пролетах: 2 и 3. В зоне строительного городка изготавливаем металлоконструкции смотровых ходов, а также специальные вспомогательные сооружения и устройства для разборки бетона плиты и оголения арматурных выпусков», — прокомментировал замдиректора ООО «СтройТраст» Игорь Шестаков: — «Завтра в ночь перекроем мост и зайдем с аварийно-восстановительным ремонтом двух полос, по которым в текущем режиме осуществляется движение транспорта», — предупредил Игорь Шестаков.
В процессе сейчас и демонтаж передвижных подмостков в пролетах 2-3 и 3-4. У цоколя второй опоры идет пескоструйная очистка для подготовки поверхности к ремонту. В ближайшее время по плану монтаж новых консолей смотровых проходов и вспомогательных сооружений для разборки бетона опорных плит. Затем устройство настила в 3 и 4 пролетах, а после — демонтаж кабелей связи и мачт освещения у мостового полотна.
Напомним, завершить капитальный ремонт моста должны до 31 мая 2024 года. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Подрядчик приступил с 15 февраля, с тех пор работы идут в круглосуточном режиме по утвержденному графику. Сейчас задействовано около 40 рабочих, а весной-летом работать будет 154 человека из ООО «СтройТраст» и от субподрядчиков.