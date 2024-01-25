Глобальные работы. В Омске Комсомольский мост во время ремонта перекроют на 5 месяцев

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
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Updated Сегодня, 08:49
Во время сегодняшней пресс-конференции, посвященной итогам строительства и реконструкции городских объектов в 2023 году и планам на 2024-й, замдиректора депстроя Михаил Сизов рассказал о предстоящем капремонте Комсомольского моста и моста у Телецентра.
Проекты реконструкции двух мостов сейчас находятся на госэкспертизе, администрация рассчитывает, что они будут одобрены в апреле.
Ремонт Комсомольского моста запланирован на 2025–2026 годы и обойдется он примерно в 1 млрд рублей. Так как работы ожидаются глобальные, без полного перекрытия на какое-то время не обойтись.
«Будет проведена замена пролетного строения, плиты и крайних балок. Движение по мосту будет полностью перекрыто, это займет 4–5 месяцев», — сообщил Сизов.
В первую очередь по приоритетности будет реализован мост у Телецентра, стоимость капремонта которого оценивается в 3 млрд рублей. Ремонт продлится с 2024 по 2026 год в два дорожных сезона.
«Подали необходимые документы на финансирование в вышестоящие бюджеты. Пока нельзя говорить об ограничении транспорта. Когда будут документы, тогда будем говорить. По проектным решением там предусмотрено ограничение до 4 либо до 6 полос», — отметил замдиректора департамента строительства.
На мосту имени 60-летия ВЛКСМ собираются демонтировать старые трамвайные рельсы. Из работ предстоит выполнить удлинение, расширение, ремонт бетонных и металлических поверхностей и переустройство инженерных сетей.
Напомним, что в Омске теперь дважды в неделю ночью перекрывают Ленинградский мост, ремонт которого должен быть завершен до 31 мая 2024 года.