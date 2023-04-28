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Омичей ждет теплый и сухой май

28 апреля 2023, 08:20
Фото: 1MI
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Росгидрометцентр опубликовал прогноз погоды на последний месяц весны.

В Росгидрометцентре опубликовали прогноз погоды на последний месяц весны. Омскую область в мае ждет теплая и сухая погода. Температура воздуха, в среднем, будет выше нормы.

Фото: Росгидрометцентр

Рекордных осадков на территории региона также не ожидается. Синоптики прогнозируют, что их будет чуть ниже нормы.

«Месячное количество осадков предполагается в большинстве районов среднего многолетнего количества; на юге Уральского федерального округа и в Омской области меньше; в Иркутской области, в Забайкальском крае и на арктическом побережье территории — больше нормы», — сообщили в Росгидрометцентре.
Фото: Росгидрометцентр

Ранее Город55 сообщал, какая погода ждет омичей в конце недели. Так, по прогнозам синоптиков, в пятницу, 28 апреля, в регион может прийти первая весенняя гроза.

Жара, дождь и гром. Синоптики сделали прогноз погоды на выходные в Омске
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#Евгений Игишев#Погода#Синоптики#Май#Росгидрометцентр#Город#Омск#Омская область
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