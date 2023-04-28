Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
В Росгидрометцентре опубликовали прогноз погоды на последний месяц весны. Омскую область в мае ждет теплая и сухая погода. Температура воздуха, в среднем, будет выше нормы.
Рекордных осадков на территории региона также не ожидается. Синоптики прогнозируют, что их будет чуть ниже нормы.
«Месячное количество осадков предполагается в большинстве районов среднего многолетнего количества; на юге Уральского федерального округа и в Омской области меньше; в Иркутской области, в Забайкальском крае и на арктическом побережье территории — больше нормы», — сообщили в Росгидрометцентре.
Ранее Город55 сообщал, какая погода ждет омичей в конце недели. Так, по прогнозам синоптиков, в пятницу, 28 апреля, в регион может прийти первая весенняя гроза.