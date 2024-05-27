Тепло не за горами. В конце мая в Омске и области пройдут дожди с грозой

В этом году весна преподнесла немало испытаний. Дожди шли практически без перерыва, а солнечные дни можно было пересчитать по пальцам одной руки. К сожалению, погода не порадует омичей в ближайшие дни. Май закончится дождями и заморозками. Однако в июне у жителей региона появится возможность насладиться теплыми летними днями, хотя зонты лучше держать под рукой — погода может измениться в любой момент.