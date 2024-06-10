Омский аэропорт рассказал о самых опаздывающих авиакомпаниях

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
Modified Сегодня, 08:50
Updated Сегодня, 08:50
На сайте омского аэропорта опубликовали показатели регулярности полетов по итогам мая. Самой опаздывающей авиакомпанией стали «Уральские авиалинии». Перевозчик вовремя выполнил лишь чуть больше половины своих рейсов (51,9%). Также в тройку непунктуальных компаний попали «Азур Эйр» (60%) и «Азимут» (66,7%).
При этом перевозчики «СмартАвиа», «Нордстар» и «Икар» ни разу не задерживали рейсы в прошлом месяце.
Всего в списке представлены 18 авиакомпаний:
Ранее Город55 рассказывал, что из Омска начали летать летние рейсы по маршруту Якутск — Омск — Сочи.