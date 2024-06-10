Омский аэропорт рассказал о самых опаздывающих авиакомпаниях

На сайте омского аэропорта опубликовали показатели регулярности полетов по итогам мая. Самой опаздывающей авиакомпанией стали «Уральские авиалинии». Перевозчик вовремя выполнил лишь чуть больше половины своих рейсов (51,9%). Также в тройку непунктуальных компаний попали «Азур Эйр» (60%) и «Азимут» (66,7%).