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Омский аэропорт рассказал о самых опаздывающих авиакомпаниях

10 июня 2024, 08:48
Фото: 1MI
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«Уральские авиалинии» вовремя выполнили лишь чуть больше половины своих рейсов.

На сайте омского аэропорта опубликовали показатели регулярности полетов по итогам мая. Самой опаздывающей авиакомпанией стали «Уральские авиалинии». Перевозчик вовремя выполнил лишь чуть больше половины своих рейсов (51,9%). Также в тройку непунктуальных компаний попали «Азур Эйр» (60%) и «Азимут» (66,7%).

При этом перевозчики «СмартАвиа», «Нордстар» и «Икар» ни разу не задерживали рейсы в прошлом месяце.

Всего в списке представлены 18 авиакомпаний:

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Фото: Омский аэропорт

Ранее Город55 рассказывал, что из Омска начали летать летние рейсы по маршруту Якутск — Омск — Сочи.

Теперь по-летнему. Из Омска начали летать рейсы по маршруту Якутск — Омск — Сочи
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#Евгений Игишев#Транспорт#Сочи#Омск#Авиакомпании#Рейсы#Май#Омский аэропорт#Уральские авиалинии
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