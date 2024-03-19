И звонить, и писать. В Омске возобновили прием жалоб в соцсетях на затопленные дороги

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
С приходом весны омичи традиционно жалуются на затопленные улицы и, как правило, делают это в социальных сетях. Фотографии огромных луж, которые мешают пешеходам пройти, заполонили паблики и сообщества.
Жители областного центра рассказали, что пользоваться пешеходными переходами практически невозможно. Если преодолеть, то в награду омичи получают полные воды ботинки и грязи.
Дорожные службы при этом работают, ливневки чистятся. Их будут прочищать в течение всей весны, так что быстро избавиться от подтоплений не получится. О работах рассказала администрация города в социальных сетях. Под очередным постом с недовольством пресс-служба мэрии отметила, что жалобы омичей не принимаются из соцсетей.
Горожанам нужно звонить в «Управление дорожного хозяйства и благоустройства». Диспетчер принимает заявки по телефону 31-74-82.
Обновлено: в мэрии Омска сообщили, что возникла техническая ошибка, теперь жалобы через соцсети снова принимают.