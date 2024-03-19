И звонить, и писать. В Омске возобновили прием жалоб в соцсетях на затопленные дороги

Дорожные службы при этом работают, ливневки чистятся. Их будут прочищать в течение всей весны, так что быстро избавиться от подтоплений не получится. О работах рассказала администрация города в социальных сетях. Под очередным постом с недовольством пресс-служба мэрии отметила, что жалобы омичей не принимаются из соцсетей.