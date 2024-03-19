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Posted Сегодня, 09:16

Published Сегодня, 09:16

Modified Сегодня, 10:13

Updated Сегодня, 10:13

иллюстрация

И звонить, и писать. В Омске возобновили прием жалоб в соцсетях на затопленные дороги

19 марта 2024, 09:16
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске снова стали принимать жалобы на лужи привычным для омичей способом

Представители власти объяснили, куда обращаться, чтобы дорожные службы ликвидировали подтопления.

С приходом весны омичи традиционно жалуются на затопленные улицы и, как правило, делают это в социальных сетях. Фотографии огромных луж, которые мешают пешеходам пройти, заполонили паблики и сообщества.

Жители областного центра рассказали, что пользоваться пешеходными переходами практически невозможно. Если преодолеть, то в награду омичи получают полные воды ботинки и грязи.

Дорожные службы при этом работают, ливневки чистятся. Их будут прочищать в течение всей весны, так что быстро избавиться от подтоплений не получится. О работах рассказала администрация города в социальных сетях. Под очередным постом с недовольством пресс-служба мэрии отметила, что жалобы омичей не принимаются из соцсетей.

Горожанам нужно звонить в «Управление дорожного хозяйства и благоустройства». Диспетчер принимает заявки по телефону 31-74-82.

Обновлено: в мэрии Омска сообщили, что возникла техническая ошибка, теперь жалобы через соцсети снова принимают.

Стало известно, когда омичам стоит ожидать по-настоящему весеннего потепления
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#Общество#Город#Омск#Омская область#Жалобы#Паводок#Уборка снега#Новости#Подтопление#Алина Ясинская#Лужи
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