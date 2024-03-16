Второй раз за неделю. Омское село осталось без воды

Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
Modified Сегодня, 09:33
Updated Сегодня, 09:33
В редакцию Города55 обратился житель села Сосновка Азовского района. Он рассказал, что в населенном пункте второй раз за неделю прорывает трубу. Причина — сильный износ водопроводных сетей. Из-за этого местные жители остались без воды и терпят значительные неудобства.
«Всю вторую половину дня, первого дня голосования, более полутора тысяч жителей села Сосновка Азовского района сидят без водоснабжения. Из-за максимального износа водопроводных сетей второй раз за неделю порыв», — рассказал мужчина.
Ситуация осложняется тем, что дороги в селе покрыты водой и обилием мокрого снега. В таких условиях к жителям не могут подъехать многие виды транспорта, в том числе машина с водой.
«О подвозе воды в таких ситуациях мы даже не мечтаем, подвоза проста нет. Личная гигиена, приготовление еды, животные… Все без воды. Снега много — топите!», — добавил сельчанин.
Напомним, что недавно жители Черлакского поселка рассказали о проблемах с водоснабжением. Из кранов в жилых домах вместо воды текла грязь. В администрации Черлакского района объяснили, что такое качество водоснабжения, как и в случае села Сосновка, связано с сильной изношенностью сетей.