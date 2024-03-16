Второй раз за неделю. Омское село осталось без воды

Напомним, что недавно жители Черлакского поселка рассказали о проблемах с водоснабжением. Из кранов в жилых домах вместо воды текла грязь. В администрации Черлакского района объяснили, что такое качество водоснабжения, как и в случае села Сосновка, связано с сильной изношенностью сетей.