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Published Сегодня, 08:08

Modified Сегодня, 09:33

Updated Сегодня, 09:33

Омское село осталось без воды

Второй раз за неделю. Омское село осталось без воды

16 марта 2024, 08:08
Фото: 1MI

Омское село осталось без воды

Жители села Сосновка Азовского района остались без водоснабжения из-за сильной изношенности водопроводных сетей.

В редакцию Города55 обратился житель села Сосновка Азовского района. Он рассказал, что в населенном пункте второй раз за неделю прорывает трубу. Причина — сильный износ водопроводных сетей. Из-за этого местные жители остались без воды и терпят значительные неудобства.

«Всю вторую половину дня, первого дня голосования, более полутора тысяч жителей села Сосновка Азовского района сидят без водоснабжения. Из-за максимального износа водопроводных сетей второй раз за неделю порыв», — рассказал мужчина.

Ситуация осложняется тем, что дороги в селе покрыты водой и обилием мокрого снега. В таких условиях к жителям не могут подъехать многие виды транспорта, в том числе машина с водой.

«О подвозе воды в таких ситуациях мы даже не мечтаем, подвоза проста нет. Личная гигиена, приготовление еды, животные… Все без воды. Снега много — топите!», — добавил сельчанин.
Видео: 1MI

Напомним, что недавно жители Черлакского поселка рассказали о проблемах с водоснабжением. Из кранов в жилых домах вместо воды текла грязь. В администрации Черлакского района объяснили, что такое качество водоснабжения, как и в случае села Сосновка, связано с сильной изношенностью сетей.

Грязь вместо воды. Жители Черлакского поселка пожаловались на сети водоснабжения
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