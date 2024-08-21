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Логопарк

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2024
Трехлетняя стройка. На Левобережье Омска возведут огромный склад для маркетплейса
21 августа, 06:09
В два этапа. Застройщику логопарка «Солнечный» в Омске одобрили доработанный проект
26 июля, 06:38
Маркетплейc «Ozon» станет резидентом омского логопарка «Солнечный»
Быстрая доставка, удешевленная логистика и новые рабочие места — результат подписания соглашения между Правительством Омской области и маркетплейсом Ozon.
5 июня, 12:42
На Левобережье Омска срубят 78 деревьев ради строительства логопарка «Звездный»
22 мая, 12:17
Проект одобрен. «Вайлдберриз» построит котельную для своего логоцентра под Омском
16 мая, 09:37
Деревья мешают. В Омске на 2-й Солнечной готовятся строить логопарк «Звездный»
26 марта, 13:25
2023
Виталий Хоценко обсудил с инвесторами перспективы развития омского логопарка
8 ноября 2023, 05:34
В Омск приехала зампред правительства Виктория Абрамченко
Чиновница обсудит вопрос строительства логопарка «Солнечный».
30 июня 2023, 06:03

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