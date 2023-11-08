Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:34

Published Сегодня, 05:34

Modified Сегодня, 05:37

Updated Сегодня, 05:37

Виталий Хоценко обсудил с инвесторами перспективы развития омского логопарка

Виталий Хоценко обсудил с инвесторами перспективы развития омского логопарка

8 ноября 2023, 05:34
Фото: Правительство Омской области
Первый объект логистического парка ввели в эксплуатацию накануне, 7 ноября.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко встретился с управляющими партнерами компании-учредителя логопарка «Солнечный». Первый объект накануне, 7 ноября, ввели в эксплуатацию. Полностью строительство логопарка планируют завершить в 2025 году.

Производственную мощность объекта собираются пересмотреть в сторону увеличения по мере заключения договоров с ритейлерами и маркетплейсами. Через три года площадь логопарка может стать в полтора раза больше, чем задумывалось изначально.

Управляющие партнеры группы компании ПФО Виктор Железнов и Ашот Ордуханян рассказали, что весной 2024 года планируется открыть вторую очередь, осенью 2024 года — часть третьей очереди, в 2025 году построить оставшуюся часть.

«Мы зашли в Омскую область два года назад, и нам очень приятно здесь работать: если что меняется, то к лучшему, на любые просьбы о помощи следует немедленная реакция. Мы готовы к дальнейшему сотрудничеству», — резюмировал Ашот Ордуханян.

Логопарк «Солнечный» является одним из крупных инвестиционных проектов, который предусматривает создание логистического парка для больших торговых сетей и логистических компаний.

«Благодаря таким проектам город и область получают новый импульс развития», — подчеркнул губернатор Омской области Виталий Хоценко.
#Общество#Омск#Строительство#Губернатор#Евгений Игишев#Виталий Хоценко#Логопарк
Подпишитесь
Бесконечная война
Вчера, 10:35
Снимался в рекламе. У истфака омского госуниверситета появился новый декан
Вчера, 10:19
Колбаса, масло и сметана. Какие продукты в Омской области дорожают быстрее всего
Сегодня, 03:22
Омский депутат Васильев все еще не передал землю под детсад рядом с Зеленым островом
Сегодня, 03:25
Больше забот. Дмитрий Ушаков будет отвечать за работу всех замов омского губернатора
Вчера, 12:22
Зарплата до 47 тысяч. В Омске в суде открыли вакансию специалиста обеспечения
Сегодня, 02:46