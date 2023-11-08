Виталий Хоценко обсудил с инвесторами перспективы развития омского логопарка

Posted Сегодня, 05:34
Published Сегодня, 05:34
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Updated Сегодня, 05:37
Губернатор Омской области Виталий Хоценко встретился с управляющими партнерами компании-учредителя логопарка «Солнечный». Первый объект накануне, 7 ноября, ввели в эксплуатацию. Полностью строительство логопарка планируют завершить в 2025 году.
Производственную мощность объекта собираются пересмотреть в сторону увеличения по мере заключения договоров с ритейлерами и маркетплейсами. Через три года площадь логопарка может стать в полтора раза больше, чем задумывалось изначально.
Управляющие партнеры группы компании ПФО Виктор Железнов и Ашот Ордуханян рассказали, что весной 2024 года планируется открыть вторую очередь, осенью 2024 года — часть третьей очереди, в 2025 году построить оставшуюся часть.
«Мы зашли в Омскую область два года назад, и нам очень приятно здесь работать: если что меняется, то к лучшему, на любые просьбы о помощи следует немедленная реакция. Мы готовы к дальнейшему сотрудничеству», — резюмировал Ашот Ордуханян.
Логопарк «Солнечный» является одним из крупных инвестиционных проектов, который предусматривает создание логистического парка для больших торговых сетей и логистических компаний.
«Благодаря таким проектам город и область получают новый импульс развития», — подчеркнул губернатор Омской области Виталий Хоценко.