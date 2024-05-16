Проект одобрен. «Вайлдберриз» построит котельную для своего логоцентра под Омском

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
Modified Сегодня, 09:39
Updated Сегодня, 09:39
Городу55 стало известно о планах компании «Вайлдберриз» построить блочно-модульную котельную в селе Троицкое Омского района. Накануне компании выдали положительное заключение негосударственной экспертизы от московского ООО «Промэкспертиза».
Разработкой проектной документации занимался «Краснодарский завод котельно-энергетического оборудования „Когенерация“». Техзаказчиком проекта котельной указана компания «ВБ Девелопмент», которой владеет Владислав Бакальчук. А застройщиком уже выступает сам «Вайлдберриз», учредителями которого являются Татьяна и Владислав Бакальчук. По итогам прошлого года выручка фирмы выросла до 538,7 млрд рублей, а чистая прибыль составила 18,9 млрд рублей.
Котельную собираются возводить для нужд складского комплекса. Напомним, что строительство распределительного центра «Вайлдберриз» на территории Троицкого анонсировали еще в конце 2022 года. Стоимость проекта оценивалась в 8 млрд рублей, из них 195 млн рублей на строительство должен был направить регион.