Проект одобрен. «Вайлдберриз» построит котельную для своего логоцентра под Омском

Котельную собираются возводить для нужд складского комплекса. Напомним, что строительство распределительного центра «Вайлдберриз» на территории Троицкого анонсировали еще в конце 2022 года. Стоимость проекта оценивалась в 8 млрд рублей, из них 195 млн рублей на строительство должен был направить регион.