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Проект одобрен. «Вайлдберриз» построит котельную для своего логоцентра под Омском

16 мая 2024, 09:37
Фото: 1MI
Иллюстрация

Экспертиза одобрила проект котельной для логоцентра «Вайлдберриз» под Омском

Разработку проектной документации компания с многомиллиардной выручкой доверила краснодарскому заводу «Когенерация».

Городу55 стало известно о планах компании «Вайлдберриз» построить блочно-модульную котельную в селе Троицкое Омского района. Накануне компании выдали положительное заключение негосударственной экспертизы от московского ООО «Промэкспертиза».

Разработкой проектной документации занимался «Краснодарский завод котельно-энергетического оборудования „Когенерация“». Техзаказчиком проекта котельной указана компания «ВБ Девелопмент», которой владеет Владислав Бакальчук. А застройщиком уже выступает сам «Вайлдберриз», учредителями которого являются Татьяна и Владислав Бакальчук. По итогам прошлого года выручка фирмы выросла до 538,7 млрд рублей, а чистая прибыль составила 18,9 млрд рублей.

Котельную собираются возводить для нужд складского комплекса. Напомним, что строительство распределительного центра «Вайлдберриз» на территории Троицкого анонсировали еще в конце 2022 года. Стоимость проекта оценивалась в 8 млрд рублей, из них 195 млн рублей на строительство должен был направить регион.

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#Юлия Истомина#Бизнес#Омск#Строительство#Проект#Омский район#Новости#Экспертиза#Троицкое#Логопарк
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