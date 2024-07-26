В два этапа. Застройщику логопарка «Солнечный» в Омске одобрили доработанный проект

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Published Сегодня, 06:38
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Городу55 стало известно, что проект строительства очередного сектора логопарка «Солнечный» после доработки прошел негосударственную экспертизу. Положительное заключение 25 июля выдал «Центр экспертиз» из Оренбурга. Проектную документацию для застройщика разработало ООО «Диалог» из Оренбурга.
Речь идет о секторе «Б» логопарка, который в два этапа возводит питерская компания «Стройсервисмонтаж». Под стройку отведен участок на 2-й Солнечной. Его площадь составляет 217,5 тысяч «квадратов».
Отметим, что «Стройсервисмонтаж» уже успел получить разрешения на 1-й и 2-й этапы строительства сектора «Б». Департамент архитектуры и градостроительства выдал их 11 июля и 8 декабря прошлого года. Учредителями компании-застройщика с выручкой 1,4 млрд рублей за прошлый год выступают фирмы «Логопарк „Солнечный“» и «Проект Девелопмент».
Ранее Город55 рассказывал, что по соседству на 2-й Солнечной должны построить еще и логопарк «Звездный». Ради этого собираются срубить около 80 деревьев.