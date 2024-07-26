В два этапа. Застройщику логопарка «Солнечный» в Омске одобрили доработанный проект

Отметим, что «Стройсервисмонтаж» уже успел получить разрешения на 1-й и 2-й этапы строительства сектора «Б». Департамент архитектуры и градостроительства выдал их 11 июля и 8 декабря прошлого года. Учредителями компании-застройщика с выручкой 1,4 млрд рублей за прошлый год выступают фирмы «Логопарк „Солнечный“» и «Проект Девелопмент».