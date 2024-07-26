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Published Сегодня, 06:38

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Иллюстрация

В два этапа. Застройщику логопарка «Солнечный» в Омске одобрили доработанный проект

26 июля 2024, 06:38
Фото: 1MI
Иллюстрация

Застройщику логопарка «Солнечный» в Омске одобрили скорректированный проект

В заключении экспертизы речь идет о секторе «Б» логопарка. Разрешение на его строительство выдали в прошлом году.

Городу55 стало известно, что проект строительства очередного сектора логопарка «Солнечный» после доработки прошел негосударственную экспертизу. Положительное заключение 25 июля выдал «Центр экспертиз» из Оренбурга. Проектную документацию для застройщика разработало ООО «Диалог» из Оренбурга.

Речь идет о секторе «Б» логопарка, который в два этапа возводит питерская компания «Стройсервисмонтаж». Под стройку отведен участок на 2-й Солнечной. Его площадь составляет 217,5 тысяч «квадратов».

Участок, отведенный под строительство логопаркаУчасток, отведенный под строительство логопарка
Участок, отведенный под строительство логопарка
Фото: Публичная кадастровая карта Омской области

Отметим, что «Стройсервисмонтаж» уже успел получить разрешения на 1-й и 2-й этапы строительства сектора «Б». Департамент архитектуры и градостроительства выдал их 11 июля и 8 декабря прошлого года. Учредителями компании-застройщика с выручкой 1,4 млрд рублей за прошлый год выступают фирмы «Логопарк „Солнечный“» и «Проект Девелопмент».

Ранее Город55 рассказывал, что по соседству на 2-й Солнечной должны построить еще и логопарк «Звездный». Ради этого собираются срубить около 80 деревьев.

На Левобережье Омска срубят 78 деревьев ради строительства логопарка «Звездный»
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#Юлия Истомина#Бизнес#Омск#Строительство#Застройщик#Проект#Новости#Экспертиза#Логопарк
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