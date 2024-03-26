Деревья мешают. В Омске на 2-й Солнечной готовятся строить логопарк «Звездный»

Posted Сегодня, 13:25
Published Сегодня, 13:25
Modified Сегодня, 14:07
Updated Сегодня, 14:07
Компания «Логопарк „Солнечный“», созданная в июле 2021 года, готовится к строительству еще одного склада на 2-й Солнечной. Речь идет об универсальном складе продовольственных и непродовольственных товаров — секторе «А» для логопарка «Звездный».
Правда, для того чтобы полноценно начать работу, компании мешают 99 деревьев и 350 кв. м поросли, попадающих в пятно застройки объекта. За вырубкой деревьев ООО «Логопарк „Солнечный“» обратилось на заседание «зеленой комиссии», и сегодня, 26 марта, получило разрешение.
Взамен срубленных компания в рамках компенсационного озеленения обещает высадить 297 деревьев (сосны и ивы) рядом с остановкой «Мясокомбинат». «Логопарк „Солнечный“» уже заключил договор с УДХБ по посадке и содержанию деревьев на 2-й Солнечной и оплатил 50% стоимости этих работ.
«Сейчас необходимо выполнять работы, пока нет активного таяния снега. Хотим наконец-то снять верхний слой грунта, чтобы можно было дальше продолжать. Деревья мешают», — отметил представитель компании на заседании комиссии.
Добавим, что ООО «Логопарк „Звездный“» зарегистрировано по одному адресу с «Логопарком „Солнечный“». Первую компанию создали 1 марта 2024 года. Ее учредителем является Ольга Козлова, за которой также значатся «Проект Девелопмент» в Новосибирске, распределительные центры «Новосибирск» и «Оренбург» в городе Оренбурге, «Логопарк Пермь» и «Кузбасс логистик».