Деревья мешают. В Омске на 2-й Солнечной готовятся строить логопарк «Звездный»

Добавим, что ООО «Логопарк „Звездный“» зарегистрировано по одному адресу с «Логопарком „Солнечный“». Первую компанию создали 1 марта 2024 года. Ее учредителем является Ольга Козлова, за которой также значатся «Проект Девелопмент» в Новосибирске, распределительные центры «Новосибирск» и «Оренбург» в городе Оренбурге, «Логопарк Пермь» и «Кузбасс логистик».