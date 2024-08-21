Трехлетняя стройка. На Левобережье Омска возведут огромный склад для маркетплейса

Известно, что склад общей площадью свыше 150 тысяч «квадратов» будет предназначен для маркетплейса. Под хранение крупногабаритных товаров отведут блок площадью 31,6 тысяч кв. м. На территории объекта, согласно проекту, появится три КПП.