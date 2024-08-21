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Иллюстрация

Трехлетняя стройка. На Левобережье Омска возведут огромный склад для маркетплейса

21 августа 2024, 06:09
Фото: 1MI
Иллюстрация

В 2027 году на Левобережье Омска появится огромный склад для маркеплейса

Разрешение на строительство от депарха получила компания «Логопарк „Звездный“». Под стройку отведен участок на 2-й Солнечной.

В Кировском округе Омска, на участке по 2-й Солнечной, построят универсальный склад продовольственных и непродовольственных товаров. Разрешение на проведение работ застройщик — «Логопарк „Звездный“» — уже получил от депархитектуры.

Известно, что склад общей площадью свыше 150 тысяч «квадратов» будет предназначен для маркетплейса. Под хранение крупногабаритных товаров отведут блок площадью 31,6 тысяч кв. м. На территории объекта, согласно проекту, появится три КПП.

Эскиз склада на 2-й СолнечнойЭскиз склада на 2-й Солнечной
Эскиз склада на 2-й Солнечной
Фото: Администрация города Омска

Стройку фирма, зарегистрированная в марте 2024 года, планирует завершить к ноябрю 2027 года.

Напомним, что ради строительства склада, точнее проведения подготовительных работ, на 2-й Солнечной пришлось срубить десятки деревьев. Взамен, правда, застройщик собирался провести озеленение возле остановки «Мясокомбинат».

В Омске на месте ИКЕА появятся сортировочные склады
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#Юлия Истомина#Общество#Бизнес#Омск#Строительство#Склад#Новости#Логопарк
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