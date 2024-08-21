Трехлетняя стройка. На Левобережье Омска возведут огромный склад для маркетплейса

Posted Сегодня, 06:09
Published Сегодня, 06:09
Modified Сегодня, 06:11
Updated Сегодня, 06:11
В Кировском округе Омска, на участке по 2-й Солнечной, построят универсальный склад продовольственных и непродовольственных товаров. Разрешение на проведение работ застройщик — «Логопарк „Звездный“» — уже получил от депархитектуры.
Известно, что склад общей площадью свыше 150 тысяч «квадратов» будет предназначен для маркетплейса. Под хранение крупногабаритных товаров отведут блок площадью 31,6 тысяч кв. м. На территории объекта, согласно проекту, появится три КПП.
Стройку фирма, зарегистрированная в марте 2024 года, планирует завершить к ноябрю 2027 года.
Напомним, что ради строительства склада, точнее проведения подготовительных работ, на 2-й Солнечной пришлось срубить десятки деревьев. Взамен, правда, застройщик собирался провести озеленение возле остановки «Мясокомбинат».