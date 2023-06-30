В Омск приехала зампред правительства Виктория Абрамченко

Posted Сегодня, 06:03
Published Сегодня, 06:03
Modified Сегодня, 06:05
Updated Сегодня, 06:05
В Омск приехала заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко. Чиновница вместе с врио губернатора Омской области Виталием Хоценко посетила строящийся логопарк «Солнечный».
«Мы продолжаем вести переговоры с инвестором о расширении данного проекта. Уверен, что логистическая отрасль с учетом выгодного географического расположения нашего региона должна стать новой точкой роста Омской области», — сообщил Хоценко в своем телеграм-канале.
Глава региона добавил, что в ближайшие месяцы должна открыться первая очередь логистического парка. Всего их будет четыре. Общая стоимость проекта составляет более 12 млрд рублей. Площадь парка займет больше 220 тысяч квадратных метров. Там планируется организовать около 2,5 тысяч рабочих мест.
«Этот центр, который мы сегодня посмотрели, решает ряд проблем в торговле в регионе. Я считаю, что ненормальная ситуация, когда омские предприниматели, которые производят, например, продукты питания, для того чтобы их подготовить для федеральных торговых сетей, вынуждены были обращаться за помощью в Новосибирскую область», — заявила Виктория Абрамченко.
Ранее Город55 сообщал, что строительство еще одного сектора омского логопарка «Солнечный» прошло экспертизу. Известно, что первыми резидентами будущего распределительного центра станут «Пятерочка» и «Красное и Белое».