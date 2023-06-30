В Омск приехала зампред правительства Виктория Абрамченко

Глава региона добавил, что в ближайшие месяцы должна открыться первая очередь логистического парка. Всего их будет четыре. Общая стоимость проекта составляет более 12 млрд рублей. Площадь парка займет больше 220 тысяч квадратных метров. Там планируется организовать около 2,5 тысяч рабочих мест.