Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:17

Published Сегодня, 12:17

Modified Сегодня, 12:19

Updated Сегодня, 12:19

Иллюстрация

На Левобережье Омска срубят 78 деревьев ради строительства логопарка «Звездный»

22 мая 2024, 12:17
Фото: 1MI
Иллюстрация
Два месяца назад «зеленая комиссия» одобрила снос сотни деревьев на соседнем участке на 2-й Солнечной.

Сегодня, 22 мая, в Омске состоялось очередное заседание «зеленой комиссии». Одно из обращений оставило ООО «Логопарк „Солнечный“» (учредитель — новосибирский «Проект Девелопмент»). Компания собирается возводить на 2-й Солнечной сектор «А» логопарка «Звездный». В зону застройки универсального склада попадают 78 деревьев и 150 кв. м поросли, которые заявитель хочет снести.

Участок, где снесут деревьяУчасток, где снесут деревья
Участок, где снесут деревья
Фото: Публичная кадастровая карта Омской области

Вырубку одобрили без каких-либо лишних вопросов. «Логопарку „Солнечный“», правда, нужно будет высадить в качестве компенсации 234 дерева. Новые сосны и ивы шаровидные появятся рядом с остановкой «Мясокомбинат» на Левобережье.

«Данной организацией представлено гарантийное письмо о высадке деревьев в срок до 1 декабря 2024 года. Организация пишет, что заключен договор на выполнение работ по высадке компенсационного озеленения с бюджетным учреждением и произведена оплата в размере 50%», — пояснила секретарь «зеленой комиссии».

Отметим, что два месяца назад «Логопарку „Солнечный“» уже одобряли вырубку 99 деревьев и 350 кв. м поросли на соседнем участке. Взамен срубленных также должны были посадить 297 деревьев у «Мясокомбината». На сегодняшнем заседании уточнили, что по этому заявлению все условия и обязательства выполнены.

Наказания не последовало. Поврежденные деревья в омском сквере попробуют спасти
Узнать подробнее
#Юлия Истомина#Эксклюзивы#Омск#Строительство#Вырубка деревьев#Склад#Новости#Снос деревьев#Вырубка#Зеленая комиссия#Логопарк
Подпишитесь
Ограничат время и место. В Омске хотят запретить продавать алкоголь в жилых домах
Сегодня, 07:19
Антибиотики, кишечная палочка и сальмонелла: что нашли в омском молоке и мясе
Сегодня, 06:26
Зарплаты до 59 тысяч. В омской РЭК открылись вакансии начальников и специалистов
Сегодня, 07:24
Дождь с градом и шквалистый ветер. В Омске на сутки объявили штормовое предупреждение
Сегодня, 03:41
В Омске появится новый индустриальный парк под управлением Андрея Кипервара
Сегодня, 10:28
16 претендентов на лот. В Омске землю с заброшенной больницей продали за 5 миллионов
Сегодня, 06:28
"