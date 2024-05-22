На Левобережье Омска срубят 78 деревьев ради строительства логопарка «Звездный»

Posted Сегодня, 12:17
Published Сегодня, 12:17
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
Сегодня, 22 мая, в Омске состоялось очередное заседание «зеленой комиссии». Одно из обращений оставило ООО «Логопарк „Солнечный“» (учредитель — новосибирский «Проект Девелопмент»). Компания собирается возводить на 2-й Солнечной сектор «А» логопарка «Звездный». В зону застройки универсального склада попадают 78 деревьев и 150 кв. м поросли, которые заявитель хочет снести.
Вырубку одобрили без каких-либо лишних вопросов. «Логопарку „Солнечный“», правда, нужно будет высадить в качестве компенсации 234 дерева. Новые сосны и ивы шаровидные появятся рядом с остановкой «Мясокомбинат» на Левобережье.
«Данной организацией представлено гарантийное письмо о высадке деревьев в срок до 1 декабря 2024 года. Организация пишет, что заключен договор на выполнение работ по высадке компенсационного озеленения с бюджетным учреждением и произведена оплата в размере 50%», — пояснила секретарь «зеленой комиссии».
Отметим, что два месяца назад «Логопарку „Солнечный“» уже одобряли вырубку 99 деревьев и 350 кв. м поросли на соседнем участке. Взамен срубленных также должны были посадить 297 деревьев у «Мясокомбината». На сегодняшнем заседании уточнили, что по этому заявлению все условия и обязательства выполнены.