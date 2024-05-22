На Левобережье Омска срубят 78 деревьев ради строительства логопарка «Звездный»

Отметим, что два месяца назад «Логопарку „Солнечный“» уже одобряли вырубку 99 деревьев и 350 кв. м поросли на соседнем участке. Взамен срубленных также должны были посадить 297 деревьев у «Мясокомбината». На сегодняшнем заседании уточнили, что по этому заявлению все условия и обязательства выполнены.