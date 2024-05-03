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озеленение города

Сергей Шелест: в этом году в Омске высадят свыше 10 тысяч новых деревьев

3 мая 2024, 06:47
Фото: тг-канал Сергея Шелеста
озеленение города
Мэр уточнил, что в сквере СибНИИСхоза, который находится на проспекте Академика Королева, были высажены хвойные деревья. Рядом с G-Drive Ареной появились кустарники, а на улице Гагарина теперь растут липы.

Сегодня, 3 мая, мэр Омска Сергей Шелест поделился информацией о ходе работ по озеленению города. Он рассказал, что в сквере СибНИИСхоза на проспекте Академика Королева были высажены хвойные саженцы.

Кроме того, рядом с G-Drive Ареной специалисты Управления дорожного хозяйства и благоустройства высадили кустарники. А на улице Гагарина появились липы.

«Продолжим формировать живую изгородь на Иртышской набережной — места для посадок уже подготовлены. Предпочтение отдаем крупномерным саженцам — за весну специалисты Управления дорожного хозяйства и благоустройства высадят около 500 таких деревьев, основной объем планируем на осень. Задача остается прежней — в городе должно появляться не менее 10 тысяч новых деревьев в год», — написал Шелест.

Уточним, что далее рабочие продолжат работу по озеленению вдоль улицы Волочаевской, а затем перейдут к улицам Конева, Красный Путь и проспекту Мира.

Ранее Сергей Шелест обещал «кадровые выводы» из-за вырубок в парке 30-летия ВЛКСМ. Группа специалистов проверит работу руководства парка, обоснованность сноса деревьев, объемы озеленения, использование участков, с которых убрали деревья.

Мэр Шелест пообещал «кадровые выводы» из-за спиленных деревьев в парке
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