Омский аэропорт ищет, кто летом будет ухаживать за территорией за 600 тысяч рублей

Омский аэропорт ищет подрядчика, который будет ухаживать за территорией перед пассажирским терминалом. Контракт рассчитан на 5 месяцев — с 1 мая по 30 сентября. Начальная цена аукциона составляет 606 тысяч рублей, заявки от подрядчиков принимают до 18 апреля.