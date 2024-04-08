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Published Вчера, 07:00

Modified Вчера, 07:02

Updated Вчера, 07:02

Омский аэропорт ищет, кто летом будет ухаживать за территорией за 600 тысяч рублей

Омский аэропорт ищет, кто летом будет ухаживать за территорией за 600 тысяч рублей

8 апреля 2024, 07:00
Фото: Город55
Необходимо будет следить за территорией с зелеными насаждениями перед пассажирским терминалом.

Омский аэропорт ищет подрядчика, который будет ухаживать за территорией перед пассажирским терминалом. Контракт рассчитан на 5 месяцев — с 1 мая по 30 сентября. Начальная цена аукциона составляет 606 тысяч рублей, заявки от подрядчиков принимают до 18 апреля.

Общая площадь территории составляет 908 квадратных метров. Необходимо будет бороться с сорняками, косить газон, подрезать ветки деревьев и кустарников, вывозить мусор.

«Цена договора включает стоимость всех услуг, в том числе расходы на выплату заработной платы, стоимость расходных материалов, инвентаря, инструментов и оборудования для оказания услуг, в том числе сопутствующие работы, командировочные расходы, а также налоговые и иные обязательные платежи», — говорится в документах.
Территория расположена справа от пассажирского терминалаТерритория расположена справа от пассажирского терминала
Территория расположена справа от пассажирского терминала
Фото: Сайт госзакупок

Ранее Город55 сообщал что компания «Топливо-заправочный комплекс Омск (Центральный)» отсудила у ОАО «Омский аэропорт» административно-бытовое здание.

«Дочка» омского аэропорта отсудила у него целое здание
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