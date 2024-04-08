Омский аэропорт ищет, кто летом будет ухаживать за территорией за 600 тысяч рублей

Posted Вчера, 07:00
Published Вчера, 07:00
Modified Вчера, 07:02
Updated Вчера, 07:02
Омский аэропорт ищет подрядчика, который будет ухаживать за территорией перед пассажирским терминалом. Контракт рассчитан на 5 месяцев — с 1 мая по 30 сентября. Начальная цена аукциона составляет 606 тысяч рублей, заявки от подрядчиков принимают до 18 апреля.
Общая площадь территории составляет 908 квадратных метров. Необходимо будет бороться с сорняками, косить газон, подрезать ветки деревьев и кустарников, вывозить мусор.
«Цена договора включает стоимость всех услуг, в том числе расходы на выплату заработной платы, стоимость расходных материалов, инвентаря, инструментов и оборудования для оказания услуг, в том числе сопутствующие работы, командировочные расходы, а также налоговые и иные обязательные платежи», — говорится в документах.
Ранее Город55 сообщал что компания «Топливо-заправочный комплекс Омск (Центральный)» отсудила у ОАО «Омский аэропорт» административно-бытовое здание.