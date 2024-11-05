Холодный удар: жители севера Омской области снова остались без газа

Posted 5 ноября, 05:51
Published 5 ноября, 05:51
Modified 5 ноября, 05:53
Updated 5 ноября, 05:53
В северных районах Омской области — Тарском и Знаменском — в очередной раз наблюдаются серьезные проблемы с газоснабжением. Причиной этого, как сообщил руководитель регионального минэнерго Владимир Шнипко, стали увеличенные объемы потребления газа, а также истощение запасов на Тевризском газоконденсатном месторождении. В результате в системе газоснабжения АО «Тевризнефтегаз» зафиксировано снижение давления.
Из-за возникших трудностей местные власти были вынуждены временно остановить подачу газа в указанные районы. Чтобы помочь жителям справиться с холодами, власти приняли решение перевести потребителей на альтернативные источники тепла.
Гражданам, которым придется нести дополнительные расходы на альтернативные способы отопления в условиях временного отключения газа, обещают впоследствии выплатить компенсации. Для того чтобы воспользоваться данной помощью, жителям необходимо обратиться в министерство труда Омской области и получить все необходимые консультации по данному вопросу.
Напомним, что ТГК-11 планирует приобрести уголь для ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 на сумму 9 миллиардов рублей. Жители города выражают недовольство тем, что объекты еще не перевели на газ.