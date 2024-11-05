Холодный удар: жители севера Омской области снова остались без газа

В северных районах Омской области — Тарском и Знаменском — в очередной раз наблюдаются серьезные проблемы с газоснабжением. Причиной этого, как сообщил руководитель регионального минэнерго Владимир Шнипко, стали увеличенные объемы потребления газа, а также истощение запасов на Тевризском газоконденсатном месторождении. В результате в системе газоснабжения АО «Тевризнефтегаз» зафиксировано снижение давления.