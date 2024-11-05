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Posted 5 ноября, 05:51

Published 5 ноября, 05:51

Modified 5 ноября, 05:53

Updated 5 ноября, 05:53

На севере Омской области снова временно отключили газ из-за нехватки ресурсов

Холодный удар: жители севера Омской области снова остались без газа

5 ноября 2024, 05:51
Фото: 1MI.

На севере Омской области снова временно отключили газ из-за нехватки ресурсов

В Тарском и Знаменском районах временно отключили газ из-за истощения ресурсов газового месторождения и повышенного потребления. Жителей перевели на альтернативные источники отопления.

В северных районах Омской области — Тарском и Знаменском — в очередной раз наблюдаются серьезные проблемы с газоснабжением. Причиной этого, как сообщил руководитель регионального минэнерго Владимир Шнипко, стали увеличенные объемы потребления газа, а также истощение запасов на Тевризском газоконденсатном месторождении. В результате в системе газоснабжения АО «Тевризнефтегаз» зафиксировано снижение давления.

Из-за возникших трудностей местные власти были вынуждены временно остановить подачу газа в указанные районы. Чтобы помочь жителям справиться с холодами, власти приняли решение перевести потребителей на альтернативные источники тепла.

Гражданам, которым придется нести дополнительные расходы на альтернативные способы отопления в условиях временного отключения газа, обещают впоследствии выплатить компенсации. Для того чтобы воспользоваться данной помощью, жителям необходимо обратиться в министерство труда Омской области и получить все необходимые консультации по данному вопросу.

Напомним, что ТГК-11 планирует приобрести уголь для ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 на сумму 9 миллиардов рублей. Жители города выражают недовольство тем, что объекты еще не перевели на газ.

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#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Компенсации#Новости#Тевризнефтегаз#Тарский район#Знаменский район#Газоснабжение#Виталий Хоценко#Министерство труда
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