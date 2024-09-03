Больше обманутых дольщиков? Для недобросовестных застройщиков снизили штафы в 20 раз

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
Россияне, которые в ближайшее время будут покупать жилье по договорам долевого участия (ДДУ), могут столкнуться с неприятным сюрпризом. С 1 сентября вступил в силу новый Федеральный закон № 266-ФЗ, который уменьшил вдвое сумму неустойки, выплачиваемой застройщиком клиенту в случае нарушения условий ДДУ.
Также в 10 раз уменьшился размер штрафа для застройщиков, нарушивших обязательства. Подробности рассказал руководитель Межрегиональной общественной организации по защите прав потребителей «Юрисервис» Дмитрий Волнухин.
«Штраф за отказ застройщика удовлетворить требования потребителя в добровольном порядке снизили с 50% до 5%, но и это еще не все. Вдвое снижен размер неустойки для истцов-потребителей: если раньше сумма составляла для них 1/300 ставки на финансирование с умножением на два, то теперь неустойка в любом случае — 1/300. Таким образом, общий размер компенсаций, которые обманутые дольщики смогут требовать в суде с застройщиков, снизился в 20 раз», — передает слова Волнухина издание «Новые известия».
Изменения в законе «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов» прошли три чтения в Госдуме с небывалой скоростью. Пакет документов внесли на рассмотрение 28 мая, а в начале августа президент уже подписал закон.
«Поправки приводят размеры неустоек за нарушение требований к качеству в соответствии со сложившейся экономической ситуацией и устраняют правовую неопределенность в части возмещения расходов на устранение дефектов. Так, при размере ключевой ставки в 16% проектируемый размер неустойки за нарушение требований к качеству строительства составит 39% годовых», — пояснили депутаты.
Юристы считают, что с нововведением положение дольщиков только ухудшится.
«Выходит, что размер неустойки за несвоевременный ввод жилья и низкое качество строительства перестает быть штрафной санкцией. Он получается чуть выше ставки рефинансирования — порядка 22%. При новых условиях для застройщика работать с нарушениями и затягивать сроки строительства становится выгоднее, чем брать кредит в коммерческом банке на развитие бизнеса», — считает юрист Анна Смирнова.
Юрист добавила, что ранее обманутый дольщик при затягивании сроков сдачи объекта или неудовлетворительном качестве строительных работ мог взыскать с застройщика до 1,5 млн рублей.
«На полученную компенсацию человек мог сделать в квартире приличный ремонт. А при нынешних ставках потребителю не хватит суммы неустойки даже на покупку обоев», — отмечает Смирнова.
По мнению экспертов, вступившие с сентября изменения будут иметь два негативных последствия. Во-первых, потребители осознают, что покупка квартиры в недостроенном доме становится все более рискованным делом. Это снизит интерес потенциальных дольщиков.
Во-вторых, во всей стране могут начать массово закрываться некоммерческие организации, занимающиеся защитой прав обманутых дольщиков.
«Для многих небогатых россиян обращение в НКО по защите прав потребителей было единственным шансом защитить свои нарушенные права: такие общества представляли интересы заявителей в судах бесплатно. А гонорар они получали лишь по факту исполнения судебных решений. Доход потребительских НКО складывался как раз из части сумм назначенных судами неустоек. Нововведения в закон о ДДУ выбивают работу потребительских обществ за грань рентабельности. Многие из них будут вынуждены прекратить свою деятельность», — полагает Анна Смирнова.
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