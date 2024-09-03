Больше обманутых дольщиков? Для недобросовестных застройщиков снизили штафы в 20 раз

Россияне, которые в ближайшее время будут покупать жилье по договорам долевого участия (ДДУ), могут столкнуться с неприятным сюрпризом. С 1 сентября вступил в силу новый Федеральный закон № 266-ФЗ, который уменьшил вдвое сумму неустойки, выплачиваемой застройщиком клиенту в случае нарушения условий ДДУ.