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Updated Сегодня, 10:24

иллюстрация

Зампрокурора Омской области провел прием жителей Усть-Ишимского района

29 августа 2024, 10:22
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Заместитель прокурора региона провел прием жителей Омской области

Советник юстиции и заместитель областного прокурора Дмитрий Егоров провел онлайн-прием жителей Усть-Ишима.

В пресс-службе прокуратуры Омской области сегодня рассказали о личном приеме жителей Усть-Ишимского района Дмитрием Егоровым — заместителем прокурора области. Как отметил представитель пресс-службы, основными темами обращений стали вопросы, связанные с ликвидацией последствий паводка: получение жилищных сертификатов и компенсаций из-за потери имущества, но также рассматривались и иные вопросы.

Как сообщается, зампрокурора Омской области разъяснил жителям района нормы действующего права в интересующих их сферах и принял письменные обращения в ведомство. Кроме того, по результатам видеоконференции, Дмитрий Егоров поручил районной прокуратуре организовать необходимые проверки по озвученным проблемам, а также восстановить в максимально возможные сроки нарушенные права жителей Омской области.

Как сообщил представитель пресс-службы, подобную практику взаимодействия с населением будут продолжать и впредь. Также горожанам напомнили о необходимости обращения в прокуратуру при выявлении фактов нарушения прав: например, при несвоевременном получении компенсационных выплат — по каждому такому обращению будет инициироваться проверка соблюдения законодательства.

Напомним, сегодня стало известно о начале проверок сразу в нескольких регионах, в том числе и Омской области, из-за массовых жалоб на задержку авиарейсов — соблюдение прав пассажиров также будет контролироваться прокуратурой.

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