Зампрокурора Омской области провел прием жителей Усть-Ишимского района

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
В пресс-службе прокуратуры Омской области сегодня рассказали о личном приеме жителей Усть-Ишимского района Дмитрием Егоровым — заместителем прокурора области. Как отметил представитель пресс-службы, основными темами обращений стали вопросы, связанные с ликвидацией последствий паводка: получение жилищных сертификатов и компенсаций из-за потери имущества, но также рассматривались и иные вопросы.
Как сообщается, зампрокурора Омской области разъяснил жителям района нормы действующего права в интересующих их сферах и принял письменные обращения в ведомство. Кроме того, по результатам видеоконференции, Дмитрий Егоров поручил районной прокуратуре организовать необходимые проверки по озвученным проблемам, а также восстановить в максимально возможные сроки нарушенные права жителей Омской области.
Как сообщил представитель пресс-службы, подобную практику взаимодействия с населением будут продолжать и впредь. Также горожанам напомнили о необходимости обращения в прокуратуру при выявлении фактов нарушения прав: например, при несвоевременном получении компенсационных выплат — по каждому такому обращению будет инициироваться проверка соблюдения законодательства.
Напомним, сегодня стало известно о начале проверок сразу в нескольких регионах, в том числе и Омской области, из-за массовых жалоб на задержку авиарейсов — соблюдение прав пассажиров также будет контролироваться прокуратурой.