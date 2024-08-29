Зампрокурора Омской области провел прием жителей Усть-Ишимского района

Как сообщается, зампрокурора Омской области разъяснил жителям района нормы действующего права в интересующих их сферах и принял письменные обращения в ведомство. Кроме того, по результатам видеоконференции, Дмитрий Егоров поручил районной прокуратуре организовать необходимые проверки по озвученным проблемам, а также восстановить в максимально возможные сроки нарушенные права жителей Омской области.