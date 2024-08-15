Смертельное ДТП, компенсация за стресс в самолете и опасный вредитель. Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:44
Published Сегодня, 14:44
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Updated Сегодня, 14:46
Новость №1. На Красноярском тракте в Омской области произошла жуткая авария
Сегодня утром на трассе Омск-Красноярка произошла смертельная авария. В районе 33 километра водитель автомобиля «Сузуки» выехал на встречную полосу и столкнулся с УАЗом. После удара внедорожник улетел в кювет, опрокинулся и загорелся. В результате аварии погибли водитель и пассажир отечественного автомобиля, а также пассажирка «Сузуки». Водителя иномарки и пассажирку УАЗа доставили в больницу с различными травмами. Проверку по делу контролирует прокуратура.
Новость №2. Омичка отсудила у «Уральских авиалиний» 80 тысяч рублей за стресс
Омичка, которая летела на борту лайнера, севшего в пшеничном поле почти год назад, отсудила у «Уральских авиалиний» моральную компенсацию за стресс. Девушка утверждала, что во время аварийной посадки испытала сильнейший страх, который привел к психологическим проблемам. В результате ей был поставлен диагноз «острая реакция на стресс». Суд встал на сторону заявительницы и обязал авиакомпанию выпалить пассажирке 80 000 рублей.
Новость №3. В Омске обнаружили смертельно опасного для кошек и собак паразита
Рядом с жилым домом на улице Кемеровская обнаружили рассадник опасного растения — повилика. Это паразит, который питается соками других растений и может быть опасен для животных. Специалисты Россельхознадзора срочно выехали на место обнаружения очага и приступили к сбору вредителя.