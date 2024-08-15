Смертельное ДТП, компенсация за стресс в самолете и опасный вредитель. Омск сегодня

Омичка, которая летела на борту лайнера, севшего в пшеничном поле почти год назад, отсудила у «Уральских авиалиний» моральную компенсацию за стресс. Девушка утверждала, что во время аварийной посадки испытала сильнейший страх, который привел к психологическим проблемам. В результате ей был поставлен диагноз «острая реакция на стресс». Суд встал на сторону заявительницы и обязал авиакомпанию выпалить пассажирке 80 000 рублей.