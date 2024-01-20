«Дружат по-разному». Глава омского минобра отреагировал на избиение ребенка в школе

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
На инцидент в школе Называевского района отреагировал министр образования Омской области Иван Кротт. Он рассказал, что сотрудники ведомства уже разбираются в этом.
«Дети дружат по-разному, не исключение, когда они задирают друг друга. Важно вовремя понять, что это уже не игра и не дружеские смешки, а настоящая травля. Что было на самом деле в этой школе, мы скоро поймем. Чтобы разобраться в причинах, нужно узнать, что побудило родителя, когда казалось, что конфликт исчерпан и дети помирились, написать заявление», — приводит слова министра пресс-служба.
В ведомстве также отметили, что жертвой буллинга может стать любой ребенок. При этом давление выражается не только в физической форме. Нередко нападающие выбирают психологическое насилие. Если родители заметили признаки травли ребенка, то следует записаться к психологу. Специалист поможет разобраться в проблеме и даст рекомендации.
Глава минобра сказал, что в ведомстве будет открыта горячая линия центра психолого-медико-социального сопровождения. Звонить можно с понедельника по пятницу в рабочие часы по телефонам +7 (3812) 32-35-90 или +7 (3812) 777-779. Обратившийся сможет анонимно поделиться волнующей темой и получить помощь.
Напомним, что инцидент, о котором идет речь, произошел в селе Старинка. Школьники сняли на видео, как один избивает другого учебником. Есть информация, что нападавший является внуком директора той школы.