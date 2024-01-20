Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:03

Published Сегодня, 08:03

Modified Сегодня, 08:05

Updated Сегодня, 08:05

иллюстрация

«Дружат по-разному». Глава омского минобра отреагировал на избиение ребенка в школе

20 января 2024, 08:03
Фото: Город55
иллюстрация

Глава омского минобра Кротт отреагировал на избиение ребенка в сельской школе

Чиновник рассказал, что для поддержки омичей министерство откроет горячую линию.

На инцидент в школе Называевского района отреагировал министр образования Омской области Иван Кротт. Он рассказал, что сотрудники ведомства уже разбираются в этом.

«Дети дружат по-разному, не исключение, когда они задирают друг друга. Важно вовремя понять, что это уже не игра и не дружеские смешки, а настоящая травля. Что было на самом деле в этой школе, мы скоро поймем. Чтобы разобраться в причинах, нужно узнать, что побудило родителя, когда казалось, что конфликт исчерпан и дети помирились, написать заявление», — приводит слова министра пресс-служба.

В ведомстве также отметили, что жертвой буллинга может стать любой ребенок. При этом давление выражается не только в физической форме. Нередко нападающие выбирают психологическое насилие. Если родители заметили признаки травли ребенка, то следует записаться к психологу. Специалист поможет разобраться в проблеме и даст рекомендации.

Глава минобра сказал, что в ведомстве будет открыта горячая линия центра психолого-медико-социального сопровождения. Звонить можно с понедельника по пятницу в рабочие часы по телефонам +7 (3812) 32-35-90 или +7 (3812) 777-779. Обратившийся сможет анонимно поделиться волнующей темой и получить помощь.

Напомним, что инцидент, о котором идет речь, произошел в селе Старинка. Школьники сняли на видео, как один избивает другого учебником. Есть информация, что нападавший является внуком директора той школы.

Получает удовольствие. Внук директора омской школы избил одноклассника учебником
Узнать подробнее
#Общество#Происшествия#Образование#Омск#Омская область#Министерство образования#Школа#Избиение#Дети#Новости#Избиение несовершеннолетнего#Иван Кротт#Алина Ясинская#Буллинг#Травля в школе
Подпишитесь
Дом пуст. Все жильцы покинули аварийную пятиэтажку на 50 лет Профсоюзов в Омске
Сегодня, 06:37
Конфликт интересов. Омская чиновница помогала директору «Треста №4» застраивать город
Вчера, 08:33
Получает удовольствие. Внук директора омской школы избил одноклассника учебником
Сегодня, 04:19
Пошел на повышение. В омском минрегполитики назначили нового заместителя
Вчера, 05:30
Все решаемо. В Омске из-за дефицита водителей на работу будут звать больше женщин
Вчера, 06:19
Дышать запрещено. В Омской области после Крещения ввели режим «черного неба»
Сегодня, 03:41