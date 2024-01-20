«Дружат по-разному». Глава омского минобра отреагировал на избиение ребенка в школе

В ведомстве также отметили, что жертвой буллинга может стать любой ребенок. При этом давление выражается не только в физической форме. Нередко нападающие выбирают психологическое насилие. Если родители заметили признаки травли ребенка, то следует записаться к психологу. Специалист поможет разобраться в проблеме и даст рекомендации.