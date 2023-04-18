«Девочки позвонили». Стала известна причина избиения 14-летних подростков в Омске

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
Modified Сегодня, 07:43
Updated Сегодня, 07:43
Инцидент произошел вечером 17 апреля рядом с домом по улице Лукашевича. Молодые люди 2008 года рождения сидели у подъезда, как вдруг к ним подбежала компания с битой. Нападение запечатлела камера видеонаблюдения у дома, ролик попал в сеть.
На нем видно, как несколько парней без каких-либо разговоров начинают бить сидевших на скамейке подростков. Нападавшие взяли с собой телескопическую дубинку. Известно, что она была приобретена на неизвестном сайте примерно за 1000 рублей. Парень с дубинкой нанес около пяти ударов, но, как пояснил при допросе, не знал до того вечера мальчиков. Двое получили травмы.
«Девочки позвонили… сказали, что до них докопались. Сожалею о случившемся. Я бы с удовольствием извинился, но не знаю, простят ли они меня», — рассказал задержанный.
Другой в свою очередь заявил, что готов компенсировать траты на лечение пострадавших. Как сообщили в региональном УМВД, среди нападавших были четверо 15-летних юношей и 20-летний молодой человек.
Полицейским предстоит оценить нанесенный вред здоровью мальчиков. По факту случившегося проводится проверка.