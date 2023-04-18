«Девочки позвонили». Стала известна причина избиения 14-летних подростков в Омске

На нем видно, как несколько парней без каких-либо разговоров начинают бить сидевших на скамейке подростков. Нападавшие взяли с собой телескопическую дубинку. Известно, что она была приобретена на неизвестном сайте примерно за 1000 рублей. Парень с дубинкой нанес около пяти ударов, но, как пояснил при допросе, не знал до того вечера мальчиков. Двое получили травмы.