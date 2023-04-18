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«Девочки позвонили». Стала известна причина избиения 14-летних подростков в Омске

18 апреля 2023, 07:40
Фото: Город55
иллюстрация

Стали известны подробности избиения подростков на омском Левобережье

Все участники нападения доставлены в отдел полиции.

Инцидент произошел вечером 17 апреля рядом с домом по улице Лукашевича. Молодые люди 2008 года рождения сидели у подъезда, как вдруг к ним подбежала компания с битой. Нападение запечатлела камера видеонаблюдения у дома, ролик попал в сеть.

На нем видно, как несколько парней без каких-либо разговоров начинают бить сидевших на скамейке подростков. Нападавшие взяли с собой телескопическую дубинку. Известно, что она была приобретена на неизвестном сайте примерно за 1000 рублей. Парень с дубинкой нанес около пяти ударов, но, как пояснил при допросе, не знал до того вечера мальчиков. Двое получили травмы.

«Девочки позвонили… сказали, что до них докопались. Сожалею о случившемся. Я бы с удовольствием извинился, но не знаю, простят ли они меня», — рассказал задержанный.
Видео: УМВД РФ по Омской области

Другой в свою очередь заявил, что готов компенсировать траты на лечение пострадавших. Как сообщили в региональном УМВД, среди нападавших были четверо 15-летних юношей и 20-летний молодой человек.

Полицейским предстоит оценить нанесенный вред здоровью мальчиков. По факту случившегося проводится проверка.

В Омске из-за девушки компания избила битами 14-летних подростков
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#Видео#Алина Ясинская#Полиция#Избиение#Избиение несовершеннолетнего#Конфликт#Происшествия#Дети#Общество#Новости#Омск
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