Бывшие ученики азовской школы заступились за педагога, который избил ребенка на уроке

Происшествие вызвало резонанс в социальных сетях и СМИ, о ситуации высказались и бывшие ученики азовской школы. По их словам, учитель, замешанный в конфликте, не отличался агрессивным поведением и был достаточно спокойным. Комментарии выпускников появились в городском паблике «Инцидент Омск».