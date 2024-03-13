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Бывшие ученики азовской школы встали на сторону педагога, который избил ребенка

Бывшие ученики азовской школы заступились за педагога, который избил ребенка на уроке

13 марта 2024, 10:07
Фото: 1MI

Бывшие ученики азовской школы встали на сторону педагога, который избил ребенка

По словам выпускников, преподаватель, замешанный в конфликте, отличался спокойствием и ранее не поднимал руку на детей.

Инцидент случился в школе, расположенной в деревне Сегизбай Азовского немецкого национального района. Там во время урока учитель избил шестиклассника, произошедшее попало на видео.

Происшествие вызвало резонанс в социальных сетях и СМИ, о ситуации высказались и бывшие ученики азовской школы. По их словам, учитель, замешанный в конфликте, не отличался агрессивным поведением и был достаточно спокойным. Комментарии выпускников появились в городском паблике «Инцидент Омск».

«Выпустился из школы хорошистом, учителя были добрые, шли навстречу. Что касается Ж.А, так он прекрасный учитель, почему-то меня не бил, хоть я иногда и вел себя плохо», — рассказал один из бывших учеников.

Кроме того, некоторые выпускники предположили, что школьник намерено вывел учитель из себя.

«По диалогу слышно, что учителю не нравятся выражения, а ученик воет, но продолжает маты. Просто провоцирует учителя. Поведение учителя не оправдываю, но все мы люди и наше терпение не безгранично» — написала выпускница.

Напомним, что после инцидента учителя и школьника допросили полицейские, они изложили разные версии произошедшего. Сейчас по этому факту проводится проверка.

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