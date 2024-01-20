Получает удовольствие. Внук директора омской школы избил одноклассника учебником

Posted Сегодня, 04:19
Published Сегодня, 04:19
Modified Сегодня, 04:21
Updated Сегодня, 04:21
В региональной прокуратуре сообщили о доследственной проверке, организованной УВМД. Поводом для этого стало нападение ребенка на одноклассника. Инцидент зарегистрировали в Называевском районе.
Как сообщил автор поста в паблике «Омск Live», избиение произошло в селе Старинка. В роли агрессора выступил внук директора местной школы. По информации неравнодушной стороны, это уже не первое нападение, соответствующее поведение можно наблюдать практически каждый день.
Нападавший заявил при избиении, что он получает от этого удовольствие, пишет автор поста. В нем также уточняется, что эта проблема обсуждалась на собрании вместе с учителями и самим директором.
«Мой внук просто так бы не стал это делать», — приводятся слова руководителя школы в посте.
К нему прикреплена соответствующая запись, где отчетливо видно, как мальчик в толстовке бьет учебником другого. В школу выехали сотрудники полиции, чтобы выяснить обстоятельства происшествия.
Прокуратура одновременно с этим разбирается, как организован рабочий процесс в школе Старинки, а также оценивает работу специалистов комитета по образованию муниципалитета и ПДН ОВД по Называевскому району. В случае необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.