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Госэкспертиза

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Октябрь
Эксклюзив. В Ясной Поляне под Омском одобрили проект детсада на 310 мест
14 октября, 05:00
18 этажей и 157 квартир. В Омске на Левом берегу начали строить высотный дом
9 октября, 02:55
Сентябрь
Омский Горсовет анонсировал появление двух новых медицинских учреждений
29 сентября, 09:20
Проект жилого комплекса на Пушкина в Омске прошел госэкспертизу
28 сентября, 08:17
Август
В новом микрорайоне на Левобережье Омска хотят построить две дороги
20 августа, 08:15
Июнь
Оставят по две полосы. Осенью в Омске начнут капремонт моста имени 60-летия ВЛКСМ
10 июня, 06:05

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