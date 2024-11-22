В пострадавшем от паводка Усть-Ишиме планируют отремонтировать две школы

В правительстве Омской области пояснили, что образовательные учреждения не пострадали во время наводнения.

Как стало известно Городу55, в селах Ярково и Никольск Усть-Ишимского района планируют сделать капитальный ремонт в местных школах. Накануне, 21 ноября, проекты ремонта зданий получили положительное заключение госэкспертизы. Проектные документы по капремонту подготовила индивидуальный предприниматель Юлия Заварзина. По данным Rusprofile, ИП зарегистрирован в 2020 году в Ярославской области. Как сообщили Городу55 в региональном правительстве, с 2024 по 2027 годы в Омской области планируют капитально отремонтировать 71 школу. «Эти две школы от паводка не пострадали. В отбор на выделение федеральных средств на капремонт на данный момент эти школы не включены. Работа по включению новых образовательных учреждений, которые нуждаются в проведении ремонта, продолжается. Для этого нужно заключение госэкспертизы. С ним как раз эти две школы и будут участвовать в последующих отборах Министерства просвещения РФ», — сообщила пресс-секретарь губернатора Мина Ахвердиева. Ранее Город55 рассказывал, какие школы собираются отремонтировать в Омске. Госэкспертизу прошли проекты реконструкции сразу шести образовательных учреждений. Проекты одобрили. Рассказываем, какие школы планируют отремонтировать в Омске Узнать подробнее