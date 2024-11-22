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Posted 22 ноября, 06:41

Published 22 ноября, 06:41

Modified 22 ноября, 06:43

Updated 22 ноября, 06:43

В пострадавшем от паводка Усть-Ишиме планируют отремонтировать две школы

В пострадавшем от паводка Усть-Ишиме планируют отремонтировать две школы

22 ноября 2024, 06:41
В правительстве Омской области пояснили, что образовательные учреждения не пострадали во время наводнения.

Как стало известно Городу55, в селах Ярково и Никольск Усть-Ишимского района планируют сделать капитальный ремонт в местных школах. Накануне, 21 ноября, проекты ремонта зданий получили положительное заключение госэкспертизы.

Проектные документы по капремонту подготовила индивидуальный предприниматель Юлия Заварзина. По данным Rusprofile, ИП зарегистрирован в 2020 году в Ярославской области.

Как сообщили Городу55 в региональном правительстве, с 2024 по 2027 годы в Омской области планируют капитально отремонтировать 71 школу.

«Эти две школы от паводка не пострадали. В отбор на выделение федеральных средств на капремонт на данный момент эти школы не включены. Работа по включению новых образовательных учреждений, которые нуждаются в проведении ремонта, продолжается. Для этого нужно заключение госэкспертизы. С ним как раз эти две школы и будут участвовать в последующих отборах Министерства просвещения РФ», — сообщила пресс-секретарь губернатора Мина Ахвердиева.

Ранее Город55 рассказывал, какие школы собираются отремонтировать в Омске. Госэкспертизу прошли проекты реконструкции сразу шести образовательных учреждений.

Проекты одобрили. Рассказываем, какие школы планируют отремонтировать в Омске
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#Евгений Игишев#Образование#Омская область#Капитальный ремонт#Школы#Министерство просвещения РФ#Госэкспертиза
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