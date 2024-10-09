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Posted 9 октября, 02:55

Published 9 октября, 02:55

Modified 9 октября, 03:02

Updated 9 октября, 03:02

На месте разобранного долгостроя в Омске начали строить 18-этажный дом

18 этажей и 157 квартир. В Омске на Левом берегу начали строить высотный дом

9 октября 2024, 02:55
Фото: 1MI

На месте разобранного долгостроя в Омске начали строить 18-этажный дом

Работы выполняет подрядчик «АртРемСтрой», строительство одобрено госэкспертизой.

В Омске по улице 70 лет Октября начали строить многоэтажный дом, сообщили в региональном Минстрое. Как уже писал Город55, на месте ранее демонтированного долгостроя активно готовят основание под фундамент, работы уже ведет компания «АртРемСтрой». Этот проект получил положительное заключение госэкспертизы.

Планируется, что в доме будет 18 этажей, где обустроят 157 квартир. 53 из этих квартир будут переданы обманутым дольщикам. Также 11 квартир будут предоставлены ветеранам боевых действий.

Ранее Город55 писал, что в Омске с каждым годом растут темпы строительства жилья. В Омск приезжают строить недвижимость все больше застройщиков из разных городов.

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