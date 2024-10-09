18 этажей и 157 квартир. В Омске на Левом берегу начали строить высотный дом

Posted 9 октября, 02:55
Published 9 октября, 02:55
Modified 9 октября, 03:02
Updated 9 октября, 03:02
В Омске по улице 70 лет Октября начали строить многоэтажный дом, сообщили в региональном Минстрое. Как уже писал Город55, на месте ранее демонтированного долгостроя активно готовят основание под фундамент, работы уже ведет компания «АртРемСтрой». Этот проект получил положительное заключение госэкспертизы.
Планируется, что в доме будет 18 этажей, где обустроят 157 квартир. 53 из этих квартир будут переданы обманутым дольщикам. Также 11 квартир будут предоставлены ветеранам боевых действий.
Ранее Город55 писал, что в Омске с каждым годом растут темпы строительства жилья. В Омск приезжают строить недвижимость все больше застройщиков из разных городов.