18 этажей и 157 квартир. В Омске на Левом берегу начали строить высотный дом

В Омске по улице 70 лет Октября начали строить многоэтажный дом, сообщили в региональном Минстрое. Как уже писал Город55, на месте ранее демонтированного долгостроя активно готовят основание под фундамент, работы уже ведет компания «АртРемСтрой». Этот проект получил положительное заключение госэкспертизы.