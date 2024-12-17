Госэкспертиза забраковала проект постройки Западного кладбища в Омске. Узнали, почему

Posted 17 декабря, 06:01
Published 17 декабря, 06:01
Modified 17 декабря, 06:03
Updated 17 декабря, 06:03
Как стало известно Городу55, проект строительства Западного кладбища в Омске накануне, 16 декабря, получил отрицательное заключение государственной экспертизы.
В мэрии нашему изданию объяснили, из-за чего не приняли документацию.
«В ходе экспертизы дана оценка соответствия проектной документации установленным требованиям и нормам, а также проверена достоверность определения сметной стоимости. По проектной документации выдан ряд замечаний, которые будут устранены проектировщиком в кратчайшие сроки. Затем проектная документация будет передана на повторную экспертизу», — сообщили в администрации города.
Проектную документацию подготовила компания «Гидропроект». По данным Rusprofile, организация зарегистрирована в 2017 году в Санкт-Петербурге. Руководителем фирмы является Татьяна Терехова, учредителем — Иван Путивский.
Отметим, что торги на строительство кладбища в прошлом году выиграла компания «Геос» из Дивногорска. Работы оценили в 247 млн рублей. В эту сумму входит прокладка подъездной дороги, озеление территории, устройство дренажной системы, канализации, водоснабжения. Предполагалось, что Западное кладбище на 3725 могил построят до 31 июля 2024 года.