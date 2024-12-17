Госэкспертиза забраковала проект постройки Западного кладбища в Омске. Узнали, почему

Отметим, что торги на строительство кладбища в прошлом году выиграла компания «Геос» из Дивногорска. Работы оценили в 247 млн рублей. В эту сумму входит прокладка подъездной дороги, озеление территории, устройство дренажной системы, канализации, водоснабжения. Предполагалось, что Западное кладбище на 3725 могил построят до 31 июля 2024 года.