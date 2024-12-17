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Posted 17 декабря, 06:01

Published 17 декабря, 06:01

Modified 17 декабря, 06:03

Updated 17 декабря, 06:03

Иллюстрация

Госэкспертиза забраковала проект постройки Западного кладбища в Омске. Узнали, почему

17 декабря 2024, 06:01
Фото: 1MI. Иллюстрация

В Омске проект постройки Западного кладбища не прошел экспретизу из-за сметы

Документацию подготовила питерская фирма «Гидропроект». Изначально предполагалось, что Западное кладбище на 3725 могил построят до 31 июля 2024 года.

Как стало известно Городу55, проект строительства Западного кладбища в Омске накануне, 16 декабря, получил отрицательное заключение государственной экспертизы.

В мэрии нашему изданию объяснили, из-за чего не приняли документацию.

«В ходе экспертизы дана оценка соответствия проектной документации установленным требованиям и нормам, а также проверена достоверность определения сметной стоимости. По проектной документации выдан ряд замечаний, которые будут устранены проектировщиком в кратчайшие сроки. Затем проектная документация будет передана на повторную экспертизу», — сообщили в администрации города.

Проектную документацию подготовила компания «Гидропроект». По данным Rusprofile, организация зарегистрирована в 2017 году в Санкт-Петербурге. Руководителем фирмы является Татьяна Терехова, учредителем — Иван Путивский.

Отметим, что торги на строительство кладбища в прошлом году выиграла компания «Геос» из Дивногорска. Работы оценили в 247 млн рублей. В эту сумму входит прокладка подъездной дороги, озеление территории, устройство дренажной системы, канализации, водоснабжения. Предполагалось, что Западное кладбище на 3725 могил построят до 31 июля 2024 года.

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#Евгений Игишев#Омск#Мэрия#Санкт-Петербург#Госэкспертиза
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