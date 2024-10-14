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Posted 14 октября, 05:00

Published 14 октября, 05:00

Modified 14 октября, 05:03

Updated 14 октября, 05:03

Окна будут выделены яркими цветами

В Ясной Поляне под Омском одобрили проект детсада на 310 мест

14 октября 2024, 05:00
Фото: Предоставлено Городу55
Окна будут выделены яркими цветами
Над проектом работал молодой омский архитектор Максим Гольский.

Как стало известно Городу55, в минувшую пятницу, 11 октября, Госэкспертиза Омской области выдала положительное заключение на проект строительства детского сада в микрорайоне Ясная Поляна. Документы подготовило проектное бюро «РИЦ» по заказу бюджетного учреждения «Омскоблстройзаказчик».

Как рассказали Городу55 в региональном минстрое, детский сад будет рассчитан на 310 мест. Над проектом работал молодой омский архитектор Максим Гольский.

«Проектом предусмотрены максимально компактные планировочные решения, позволяющие сэкономить средства на возведении строительных объемов и на дальнейшей эксплуатации здания. Фасад имеет лаконичное решение. На основном светлом тоне фасада яркими цветовыми акцентами выделены окна и входная группа», — сообщили в ведомстве.

По проекту в спортивном и музыкальном залах предусмотрены зенитные фонари. Это купола, которые устанавливают на крыше, визуально они напоминают мансардные окна. Для каждой группы также запланирована возможность как отдельного входа, так и через общие помещения.

Фото: Предоставлено Городу55

Источники финансирования строительства на данный момент уточняются.

Ранее Город55 сообщал, что в Омске одобрили проект 2-этажного детсада на Завертяева. Стройка заморожена уже 1,5 года. Произошло это из-за уменьшения суммы субсидии городскому бюджету из областного бюджета в 2023 году.

Подорожал за время простоя. В Омске одобрили проект 2-этажного детсада на Завертяева
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#Евгений Игишев#Омск#Строительство#Финансирование#Детсад#Архитектор#Фасад#Входная группа#Госэкспертиза
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