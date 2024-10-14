В Ясной Поляне под Омском одобрили проект детсада на 310 мест

Posted 14 октября, 05:00
Published 14 октября, 05:00
Modified 14 октября, 05:03
Updated 14 октября, 05:03
Как стало известно Городу55, в минувшую пятницу, 11 октября, Госэкспертиза Омской области выдала положительное заключение на проект строительства детского сада в микрорайоне Ясная Поляна. Документы подготовило проектное бюро «РИЦ» по заказу бюджетного учреждения «Омскоблстройзаказчик».
Как рассказали Городу55 в региональном минстрое, детский сад будет рассчитан на 310 мест. Над проектом работал молодой омский архитектор Максим Гольский.
«Проектом предусмотрены максимально компактные планировочные решения, позволяющие сэкономить средства на возведении строительных объемов и на дальнейшей эксплуатации здания. Фасад имеет лаконичное решение. На основном светлом тоне фасада яркими цветовыми акцентами выделены окна и входная группа», — сообщили в ведомстве.
По проекту в спортивном и музыкальном залах предусмотрены зенитные фонари. Это купола, которые устанавливают на крыше, визуально они напоминают мансардные окна. Для каждой группы также запланирована возможность как отдельного входа, так и через общие помещения.
Источники финансирования строительства на данный момент уточняются.
Ранее Город55 сообщал, что в Омске одобрили проект 2-этажного детсада на Завертяева. Стройка заморожена уже 1,5 года. Произошло это из-за уменьшения суммы субсидии городскому бюджету из областного бюджета в 2023 году.