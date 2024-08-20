В новом микрорайоне на Левобережье Омска хотят построить две дороги

Напомним, что в конце июля в новом ЖК «Зеленая река» ввели в эксплуатацию три новых жилых дома. Они имеют от 12 до 16 этажей и 376 квартир. В микрорайоне смогут поселиться 35 тысяч человек. На его территории в дальнейшем появятся детские площадки, зоны отдыха, амфитеатр для мини-концертов. Также там появится школа на 1122 места. Проект уже получил положительное заключение госэкспертизы.