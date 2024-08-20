gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:15

Published Сегодня, 08:15

Modified Сегодня, 10:15

Updated Сегодня, 10:15

В новом микрорайоне на Левобережье Омска хотят построить две дороги

В новом микрорайоне на Левобережье Омска хотят построить две дороги

20 августа 2024, 08:15
Фото: Изображение Midjourney
Подробности о строительстве дорог в ЖК «Зеленая река» рассказали в минтрансе.

Проект строительства дорог в новом микрорайоне «Зеленая река» прошел госэкспертизу. Об этом стало известно сегодня, 20 августа. Жилой комплекс на Левобережье строит компания «Эталон».

В региональном минтрасе Городу55 подтвердили, что документация на две новые дороги, которые находятся на территории застройщика, получила положительное заключение госэкспертизы.

«Казенное учреждение „Управление дорожного хозяйства Омской области“ ведет строительство дороги по улице Дергачева от улицы Волгоградской до улицы Верхнеднепровской (с устройством контактной троллейбусной сети и разворотной площадкой). Экспертиза получена не на указанную выше дорогу», — добавили в ведомстве.

Проект новых дорог №5 и №6 разрабатывает компания «Автодорпроект». Кто займется их строительством пока неизвестно.

Напомним, что в конце июля в новом ЖК «Зеленая река» ввели в эксплуатацию три новых жилых дома. Они имеют от 12 до 16 этажей и 376 квартир. В микрорайоне смогут поселиться 35 тысяч человек. На его территории в дальнейшем появятся детские площадки, зоны отдыха, амфитеатр для мини-концертов. Также там появится школа на 1122 места. Проект уже получил положительное заключение госэкспертизы.

Кроме того, компания-застройщик «Эталон» ради новых домов срубит 48 деревьев. Подробнее об этом — в нашем материале.

Компенсация в 1,5 млн рублей. В Омске «Эталон» ради новых домов срубит 48 деревьев
Узнать подробнее
#Ольга Скворцова#Омск#Деревья#Школа#Застройщик#Жилые дома#Левобережье#Эталон#Зеленая река#Госэкспертиза#ЖК#Детские площадки
Подпишитесь
Капремонт моста у Телецентра в Омске рискует сорваться из-за жалобы в ФАС
Сегодня, 05:09
Фальшивые отчеты: в Омске завели дело из-за ликвидации мусорной свалки в Амуре
Сегодня, 04:15
Зима близко. Омск оказался не полностью готов к отопительному сезону
Сегодня, 06:21
В Омске планируют поднять цены на погребение покойников в 2,5 раза
Сегодня, 08:50
Бархатный сезон. На Омскую область надвигается мощное потепление
Вчера, 07:20
Осетровая Луна впечатляющих размеров. Фотоподборка ночного чуда над Омском
Сегодня, 06:39