В новом микрорайоне на Левобережье Омска хотят построить две дороги

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
Проект строительства дорог в новом микрорайоне «Зеленая река» прошел госэкспертизу. Об этом стало известно сегодня, 20 августа. Жилой комплекс на Левобережье строит компания «Эталон».
В региональном минтрасе Городу55 подтвердили, что документация на две новые дороги, которые находятся на территории застройщика, получила положительное заключение госэкспертизы.
«Казенное учреждение „Управление дорожного хозяйства Омской области“ ведет строительство дороги по улице Дергачева от улицы Волгоградской до улицы Верхнеднепровской (с устройством контактной троллейбусной сети и разворотной площадкой). Экспертиза получена не на указанную выше дорогу», — добавили в ведомстве.
Проект новых дорог №5 и №6 разрабатывает компания «Автодорпроект». Кто займется их строительством пока неизвестно.
Напомним, что в конце июля в новом ЖК «Зеленая река» ввели в эксплуатацию три новых жилых дома. Они имеют от 12 до 16 этажей и 376 квартир. В микрорайоне смогут поселиться 35 тысяч человек. На его территории в дальнейшем появятся детские площадки, зоны отдыха, амфитеатр для мини-концертов. Также там появится школа на 1122 места. Проект уже получил положительное заключение госэкспертизы.
Кроме того, компания-застройщик «Эталон» ради новых домов срубит 48 деревьев. Подробнее об этом — в нашем материале.