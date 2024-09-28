Проект жилого комплекса на Пушкина в Омске прошел госэкспертизу

Posted 28 сентября, 08:17
Published 28 сентября, 08:17
Modified 28 сентября, 08:31
Updated 28 сентября, 08:31
Стало известно, что проект жилого комплекса, который фирма Элины Шихмирзаевой и Кирилла Козловского «Нордстрой» собирается строить на улице Пушкина, прошел экспертизу. Информация об этом появилась в едином государственном реестре заключений вчера, 27 сентября. Проектную документацию для «Нордстроя» подготовила омская компания «Форпроект».
ЖК будут возводить на месте аварийных двухэтажных домов, в одном из которых в 2016 году обрушилось перекрытие. Площадь новой застройки составит 8 919 квадратных метров.
Также напомним, что для строительства компания вырубит 50 деревьев, 40 из которых аварийные, и 650 «квадратов» поросли клена и тополя. После окончания строительства в жилом комплексе высадят новые деревья и посеют газон.
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