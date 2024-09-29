Омский Горсовет анонсировал появление двух новых медицинских учреждений

Posted 29 сентября, 09:20
Published 29 сентября, 09:20
Modified 29 сентября, 09:22
Updated 29 сентября, 09:22
По информации Telegram-канала Омского городского Совета, к 2028 году возможности местного здравоохранения будут серьезно расширены: медики получат сразу две новых больницы — онкодиспансер и операционный корпус КМХЦ.
Как отмечается в сообщении, операционный корпус клинического медико-хирургического центра уже близок к воплощению в жизнь: 27 сентября проект здания, подготовленный «Проектным бюро РИЦ», получил одобрение госэкспертизы. Застройщиком выступит бюджетное учреждение «Омскоблстройзаказчик». Отметим, что более подробной информации о втором объекте — онкодиспансере, — приведено не было.
Ожидается, что большая часть объема работ будет профинансирована за счет федерального бюджета — как отмечается, Минздрав РФ готов оказать всю необходимую поддержку в реализации проекта.
Напомним, в мае этого года, Олег Смолин, депутат Госдумы от Омской области, сообщал о готовности федерального министерства оказать поддержку в возведении новых медучреждений в Омске — даже несмотря на критику темпов стройки детского инфекционного стационара на Левобережье.
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