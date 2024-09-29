Омский Горсовет анонсировал появление двух новых медицинских учреждений

Как отмечается в сообщении, операционный корпус клинического медико-хирургического центра уже близок к воплощению в жизнь: 27 сентября проект здания, подготовленный «Проектным бюро РИЦ», получил одобрение госэкспертизы. Застройщиком выступит бюджетное учреждение «Омскоблстройзаказчик». Отметим, что более подробной информации о втором объекте — онкодиспансере, — приведено не было.