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Posted 29 сентября, 09:20

Published 29 сентября, 09:20

Modified 29 сентября, 09:22

Updated 29 сентября, 09:22

иллюстрация

Омский Горсовет анонсировал появление двух новых медицинских учреждений

29 сентября 2024, 09:20
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

В Омске построят две новые больницы

Ввести в эксплуатацию новые больничные помещения планируют в 2028 году.

По информации Telegram-канала Омского городского Совета, к 2028 году возможности местного здравоохранения будут серьезно расширены: медики получат сразу две новых больницы — онкодиспансер и операционный корпус КМХЦ.

Как отмечается в сообщении, операционный корпус клинического медико-хирургического центра уже близок к воплощению в жизнь: 27 сентября проект здания, подготовленный «Проектным бюро РИЦ», получил одобрение госэкспертизы. Застройщиком выступит бюджетное учреждение «Омскоблстройзаказчик». Отметим, что более подробной информации о втором объекте — онкодиспансере, — приведено не было.

Ожидается, что большая часть объема работ будет профинансирована за счет федерального бюджета — как отмечается, Минздрав РФ готов оказать всю необходимую поддержку в реализации проекта.

Напомним, в мае этого года, Олег Смолин, депутат Госдумы от Омской области, сообщал о готовности федерального министерства оказать поддержку в возведении новых медучреждений в Омске — даже несмотря на критику темпов стройки детского инфекционного стационара на Левобережье.

Федералы обещают поддержать. В Центральном округе Омска появятся две новые больницы
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#Илья Скобин#Здоровье#Омск#Строительство#Здравоохранение#Застройщик#Федеральный бюджет#Новости#Больницы#Олег Смолин#Онкодиспансер#Горсовет#Левобережье#КМХЦ#Омскоблстройзаказчик#Госэкспертиза#Медицинские учреждения
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