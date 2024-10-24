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География

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Октябрь
Отменить эволюцию? Омская епархия и педагоги высказались о запрете теории Дарвина
24 октября, 06:57
Омичам рассказали, когда начинаются выпускные экзамены в школах
Все экзамены разделят на три этапа, это досрочный, основной и дополнительный.
21 октября, 06:33
Стали известны даты проведения ОГЭ в 2025 году
19 октября, 06:35
Сентябрь
Новые требования к ЕГЭ. В Омске выпускникам хотят усложнить поступление в ВУЗы
С каждым годом система образования в России претерпевает изменения, и вот очередное нововведение, которое может существенно повлиять на будущее выпускников.
25 сентября, 07:47
Июнь
Им обещают стипендии. Пятнадцать омских выпускников уже сдали ЕГЭ на 100 баллов
6 июня, 02:54
Отличники не смогли: тест по географии для знатоков
Как хорошо вы знаете свою планету? География — это не одна наука, а комплекс, так что сказать наверняка что-то по этому поводу сложно. Давайте проверим и узнаем, насколько вы подкованы?
5 июня, 13:24
С 6 по 26 июня. Омским школьникам рассказали, когда и где можно узнать результаты ЕГЭ
5 июня, 03:34
Декабрь 2023
Некому учить детей. В омских школах не хватает больше пятисот педагогов
15 декабря 2023, 02:44
Ноябрь 2023
На 86 году из жизни ушел выдающийся омский ученый-гидролог Игорь Карнацевич
8 ноября 2023, 13:12

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