Отменить эволюцию? Омская епархия и педагоги высказались о запрете теории Дарвина

С Городом55 поделился мнением о запрете теории Дарвина бывший учитель истории и обществознания Степан Кошкарев. По его словам, судить о том, что является устаревшим в науке, должны ученые, а не общественные или религиозные деятели. В современной науке теория Дарвина лежит в основе научного представления об эволюции, то есть она не устарела, а с момента своего создания лишь уточнялась, считает Кошкарев.