Отменить эволюцию? Омская епархия и педагоги высказались о запрете теории Дарвина

Posted 24 октября, 06:57
Published 24 октября, 06:57
Modified 24 октября, 10:56
Updated 24 октября, 10:56
Недавно помощник премьер-министра России Михаила Мишустина, экс-премьер Чечни Муслим Хучиев призвал запретить преподавание в школах теории Дарвина, поскольку она якобы «ошибочна» и способствует «духовному разложению детей».
Идею эволюции английский натуралист Чарльз Дарвин описал в своей книге «Происхождение видов путем естественного отбора, или Сохранение благоприятствующих пород в борьбе за жизнь» в 1859 году.
Говоря коротко, основные положения теории строятся на том, что все живые организмы, которые существуют на нашей планете, никем не созданы. Они появились естественным путем и за многие миллионы лет совершенствовались, подстраиваясь под условия. В результате мы сейчас видим постепенное повышение организации живых организмов, относительную приспособленность их к условиям обитания, а также многообразие видов.
Председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Русской православной церкви (РПЦ) иерей Федор Лукьянов согласился с мнением Хучиева.
«Согласен, что необходимо исключить теорию Дарвина из школьных учебников как вводящую в заблуждение», — сказал «РИА Новости» Лукьянов.
А вот член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман отказался поддержать подобную инициативу, подчеркнув необходимость доступа детей к научному знанию. По его словам, «человек, пытающийся отрицать какие-то достижения наук на основании ссылок на священное писание, тем самым доказывает, что он в религии разбирается далеко не лучшим образом».
Также инициативу Хучиева об исключении теории Дарвина из школьной программы не поддержал замглавы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. При этом, по его мнению, эта теория не должна преподаваться в школах как единственно возможная. Кипшидзе считает, что ученики должны иметь представление обо всех основных теориях происхождения жизни и человечества.
Корреспондент Города55 Ольга Скворцова обратилась и к местным властям. Своим мнением поделился депутат Госдумы от Омской области Олег Смолин. Он считает, что люди вправе верить во что угодно, но школа должна давать детям современные научные представления о мире.
«Начну с цитаты Михаила Ломоносова: „Плох тот священник, который будет исчислять волю математическими законами, но не лучше и тот математик, который будет математически выводить из воли господней“. Сюда же добавлю: Богу богово, а науке науково. Я против того, чтобы исключать теорию Дарвина из школьной программы. Теория эволюции соответствует уровню современной науки. Не надо консерватизм превращать в Средневековье», — отметил Смолин.
С Городом55 поделился мнением о запрете теории Дарвина бывший учитель истории и обществознания Степан Кошкарев. По его словам, судить о том, что является устаревшим в науке, должны ученые, а не общественные или религиозные деятели. В современной науке теория Дарвина лежит в основе научного представления об эволюции, то есть она не устарела, а с момента своего создания лишь уточнялась, считает Кошкарев.
«Логика исключения теории Дарвина приведет к тому, что нам предложат отказаться и от других „не очень удобных“ положений в науке, а научное мировоззрение — основа жизни современного общества. Даже если вы не ученый, то научная методология познания мира и преобразования должны быть главными в повседневной жизни. Отказ от этого или размытие значимости науки в жизни приводит к тому, что процветают разного рода заблуждения: астрология, суеверия и тому подобное», — подчеркнул бывший учитель.
Степан Кошкарев добавил: все то, что мы видим вокруг и чем пользуемся каждый день, начиная от интернета и заканчивая одеждой и едой, — достижения научной мысли и результат индустриальной революции.
Также высказался учитель со стажем работы в школе более 33 лет Игорь Еву. Он выступил категорически против инициативы Муслима Хучиева. По словам педагога, Чарльз Дарвин был верующим человеком, и это не помешало ему создать эволюционную теорию.
«У нас школа носит светский характер и отделена от религии. Я биолог и географ, получил хорошее естественно-научное образование. Теория была дополнена великими учеными-генетиками, поэтому дарвинизма в чистом виде уже не существует. Ее отсутствие полностью меняет естественно-научный взгляд на мир, а возврат в Средневековье недопустим», — сообщил Городу55 Игорь Еву.
Заведующий кафедрой экстремальной и доказательной медицины ОмГМУ, д. м. н., доцент Николай Николаев сообщил, что разделяет мнение комиссии по борьбе с лженаукой при РАН. Эксперты сочли, что призывы отказаться от теории Дарвина в школьной программе говорят о недостаточной открытости науки для общества. Изъятие теории из учебников ученые считают недопустимым.
В документе говорится, что эволюционная теория, основанная на идеях Чарльза Дарвина, является фундаментом современной биологии.
«Речь идет не только о происхождении человека от древних приматов, а о происхождении всего живого от единого общего предка. Человек имеет общего предка не только с шимпанзе, но и со всеми клеточными формами жизни на планете. Этот вопрос не является предметом спора среди профильных специалистов: биологов, антропологов и палеонтологов как в России, так и в мире. Этот вопрос также не является вопросом веры», — отметили члены комиссии.
Отец Дмитрий Олихов сообщил Городу55, что епархия солидарна с мнением святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, который высказался о теории эволюции Чарльза Дарвина, заявив, что она «не противоречит божьему замыслу».
«Эволюция не против божьего замысла, а свидетельствует о невероятном божественном замысле, когда человек своими силами, опираясь на внешние факторы, может развиваться таким образом, как это произошло в результате эволюции», — отметил патриарх Кирилл.
Он добавил, что сам Дарвин был очень верующим человеком, и указал на важность того, чтобы «человеческое вмешательство не повредило Богом определенному развитию человеческой личности».
Идея исключить теорию Дарвина из школьной программы вызвала у горожан много споров:
«Я против теории Дарвина, но запрещать — это уж слишком»;
«Прежде чем запрещать, нужно иметь свою теорию»;
«Верна теория или нет, Дарвина знают во всем мире, а вот кто такой Хучиев, я не знаю»;
«Теория Дарвина до сих пор остается теорией, недоказуемой. Почему бы людям не поверить Богу? Проявили бы мудрость. Но не всем это дано, увы. Что-то никто при доказательстве случайности творения не обращает внимания на третий закон термодинамики. Никто не объясняет, как случайно созданная материя стала живой. Что такое жизнь, что такое смерть? Что такое душа? Что такое вера?»;
«Теория Дарвина должна быть в системе образования, светское образование и религиозное образование не должны пересекаться. Так можно выбросить физику и химию, и тогда весь мир станет магией»;
«Еще в школе не верила в эту теорию, спорила с учителем, говорила, что это бред. Если человек произошел от обезьяны, то от кого обезьяна, тигр, волк, кошка, бабочка, лягушка?»
По данным опроса ВЦИОМ, 23% россиян — сторонники божественной теории, 28% — верят в теорию Дарвина, 39% — уверены, что наука пока не в силах объяснить, откуда мы появились. Кроме того, шестеро из десяти опрошенных, то есть большинство, считают, что преподавать необходимо обе теории.
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Вокруг теории Дарвина десятки лет ведется множество споров. Ее неоднократно пытались запретить, причем во всем мире. Кто-то считает, что учения верны лишь отчасти и вообще уже устарели, другие сомневаются, что теория дошла до наших дней в том виде, в котором ее завещал людям натуралист.
Учениям Дарвина больше 160 лет, на его теории эволюции выросло много поколений школьников. За столько времени люди разделились на два непримиримых лагеря — тех, кто придерживается дарвинизма, и тех, кто считает, что наш мир создал Бог. Убирать теорию из учебной программы или нет — вопрос действительно сложный. Но итог, как считал сам Дарвин, один: «Самую сильную черту отличия человека от животных составляет нравственное чувство, или совесть». С этим, независимо от взглядов на происхождение жизни, сложно поспорить.
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