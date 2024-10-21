Омичам рассказали, когда начинаются выпускные экзамены в школах

Как рассказали в Минобразования Омской области, появилось предварительное расписание ЕГЭ и ОГЭ на следующий год. Те, кто планирует сдавать экзамены досрочно, смогут сделать это с 21 марта по 21 апреля. Основные экзамены пройдут с 23 мая по 4 июля, а дополнительный период выбран с 4 по 23 сентября. Основной период экзаменов начнется с тестирований по истории, литературе и химии.