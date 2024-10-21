Омичам рассказали, когда начинаются выпускные экзамены в школах

Posted 21 октября, 06:33
Published 21 октября, 06:33
Modified 21 октября, 06:38
Updated 21 октября, 06:38
Как рассказали в Минобразования Омской области, появилось предварительное расписание ЕГЭ и ОГЭ на следующий год. Те, кто планирует сдавать экзамены досрочно, смогут сделать это с 21 марта по 21 апреля. Основные экзамены пройдут с 23 мая по 4 июля, а дополнительный период выбран с 4 по 23 сентября. Основной период экзаменов начнется с тестирований по истории, литературе и химии.
Что касается ОГЭ, то выпускники 9-х классов будут сдавать его в три этапа: досрочный — с 22 апреля по 17 мая, основной — с 21 мая по 2 июля, дополнительный — со 2 по 23 сентября.
Ранее Город55 писал про ситуацию, которая произошла с омскими школьниками на днях. Юные омичи устроили драку из-за девушки. Случаем заинтересовались на федеральном уровне, в полиции и следственном комитете начали проверку.