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Posted 21 октября, 06:33

Published 21 октября, 06:33

Modified 21 октября, 06:38

Updated 21 октября, 06:38

В омском минобразования рассказали, когда школьники начнут сдавать ЕГЭ

Омичам рассказали, когда начинаются выпускные экзамены в школах

21 октября 2024, 06:33
Фото: Изображение Midjourney

В омском минобразования рассказали, когда школьники начнут сдавать ЕГЭ

Все экзамены разделят на три этапа, это досрочный, основной и дополнительный.

Как рассказали в Минобразования Омской области, появилось предварительное расписание ЕГЭ и ОГЭ на следующий год. Те, кто планирует сдавать экзамены досрочно, смогут сделать это с 21 марта по 21 апреля. Основные экзамены пройдут с 23 мая по 4 июля, а дополнительный период выбран с 4 по 23 сентября. Основной период экзаменов начнется с тестирований по истории, литературе и химии.

Что касается ОГЭ, то выпускники 9-х классов будут сдавать его в три этапа: досрочный — с 22 апреля по 17 мая, основной — с 21 мая по 2 июля, дополнительный — со 2 по 23 сентября.

Так выглядит полное расписание ЕГЭТак выглядит полное расписание ЕГЭ
Так выглядит полное расписание ЕГЭ. Фото: Минобразования Омской области

Ранее Город55 писал про ситуацию, которая произошла с омскими школьниками на днях. Юные омичи устроили драку из-за девушки. Случаем заинтересовались на федеральном уровне, в полиции и следственном комитете начали проверку.

Дракой юных омичей из-за девушки заинтересовался следственный комитет
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