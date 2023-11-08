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На 86 году из жизни ушел выдающийся омский ученый-гидролог Игорь Карнацевич

8 ноября 2023, 13:12
Фото: 1MI
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В Омске скончался выдающийся ученый Игорь Карнацевич

О смерти доктора географических наук и профессора рассказали в русском географическом объединении Омской области.

Игорь Владиславович Карнацевич окончил гидромелиоративный факультет Омского сельскохозяйственного института им. С. М. Кирова, был участником двух Всесоюзных гидрологических съездов и слушателем Международных высших гидрологических курсов ЮНЕСКО в МГУ.

С 1992 года Карнацевич работал профессором кафедры гидрогеологии, гидравлики и инженерной гидрологии в Омском государственном аграрном университете. Кроме того, ученый занимался разработкой и созданием системы гидрометрических приборов для самотечных сетей на нефтезаводе. Также он более 25 лет он проработал на кафедре географии Омского государственного педагогического университета.

Игорь Карнацевич — автор более 100 научных работ, с 1984 года он являлся членом Омского отделения Русского географического общества, лауреатом премии им. Певцова.

Редакция Города55 приносит свои соболезнования родным и близким Игоря Владиславовича.

Фото: Русское географическое общество
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#Омск#Омская область#Новости#Анастасия Баянова#География#Географ#Профессор#Доктор наук
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