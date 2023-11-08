На 86 году из жизни ушел выдающийся омский ученый-гидролог Игорь Карнацевич

С 1992 года Карнацевич работал профессором кафедры гидрогеологии, гидравлики и инженерной гидрологии в Омском государственном аграрном университете. Кроме того, ученый занимался разработкой и созданием системы гидрометрических приборов для самотечных сетей на нефтезаводе. Также он более 25 лет он проработал на кафедре географии Омского государственного педагогического университета.