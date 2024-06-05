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Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
Отличники не смогли: тест по географии для знатоков
5 июня 2024, 13:24
Фото: gorod55.ru
Как хорошо вы знаете свою планету? География — это не одна наука, а комплекс, так что сказать наверняка что-то по этому поводу сложно. Давайте проверим и узнаем, насколько вы подкованы?
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#Алина Ясинская
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