С 6 по 26 июня. Омским школьникам рассказали, когда и где можно узнать результаты ЕГЭ

Posted Сегодня, 03:34
Published Сегодня, 03:34
Modified Сегодня, 03:39
Updated Сегодня, 03:39
Омские школьники успешно завершили свои первые экзамены. Результаты ЕГЭ, по информации Минцифры России, будут опубликованы на «Госуслугах» после проверки. Обычно на это уходит около десяти дней, но в некоторых случаях процесс может занять до двух недель.
В этом году результаты ЕГЭ будут опубликованы в следующие даты:
Чтобы увидеть результаты на Госуслугах, нужно подтвердить свою учетную запись. Омичи могут сделать это через раздел «Документы» — «Образование», который находится в их личном кабинете. Никаких дополнительных данных вводить не нужно.
Напомним, что на портале также можно найти информацию об экзаменах прошлых лет. Эти данные будут полезны тем, кто сдавал ЕГЭ после 2019 года. К слову, в прошлом году через «Госуслуги» результаты ЕГЭ проверили 1,2 млн выпускников. Они обращались к сервису почти 8 млн раз.