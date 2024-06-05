С 6 по 26 июня. Омским школьникам рассказали, когда и где можно узнать результаты ЕГЭ

Напомним, что на портале также можно найти информацию об экзаменах прошлых лет. Эти данные будут полезны тем, кто сдавал ЕГЭ после 2019 года. К слову, в прошлом году через «Госуслуги» результаты ЕГЭ проверили 1,2 млн выпускников. Они обращались к сервису почти 8 млн раз.