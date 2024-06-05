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иллюстрация

С 6 по 26 июня. Омским школьникам рассказали, когда и где можно узнать результаты ЕГЭ

5 июня 2024, 03:34
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Выпускникам из Омска рассказали, когда и где будут опубликованы результаты ЕГЭ

Результаты ЕГЭ будут опубликованы на «Госуслугах» после проверки в течение десяти дней, но в отдельных случаях этот процесс может занять до двух недель. Как уточнили в Минцифры, для просмотра результатов на портале «Госуслуги» необходимо подтвердить свою учетную запись.

Омские школьники успешно завершили свои первые экзамены. Результаты ЕГЭ, по информации Минцифры России, будут опубликованы на «Госуслугах» после проверки. Обычно на это уходит около десяти дней, но в некоторых случаях процесс может занять до двух недель.

В этом году результаты ЕГЭ будут опубликованы в следующие даты:

  • 6 июня — география, литература и химия;
  • 14 июня — русский язык и базовая математика;
  • 17 июня — профильная математика;
  • 20 июня — обществознание и физика;
  • 20-21 июня (в зависимости от даты экзамена) — информатика;
  • 26 июня — иностранные языки, история и биология.

Чтобы увидеть результаты на Госуслугах, нужно подтвердить свою учетную запись. Омичи могут сделать это через раздел «Документы» — «Образование», который находится в их личном кабинете. Никаких дополнительных данных вводить не нужно.

Напомним, что на портале также можно найти информацию об экзаменах прошлых лет. Эти данные будут полезны тем, кто сдавал ЕГЭ после 2019 года. К слову, в прошлом году через «Госуслуги» результаты ЕГЭ проверили 1,2 млн выпускников. Они обращались к сервису почти 8 млн раз.

С этого года школьники смогут пересдавать один из экзаменов ЕГЭ
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