Новые требования к ЕГЭ. В Омске выпускникам хотят усложнить поступление в ВУЗы

Posted 25 сентября, 07:47
Published 25 сентября, 07:47
Modified 25 сентября, 07:49
Updated 25 сентября, 07:49
В министерстве науки и высшего образования поделились новым проектом касаемо перечня вступительных испытаний для абитуриентов. Если его примут, поступить в ВУЗы станет значительно сложнее, пишут «Новые известия».
Ранее для большинства специальностей достаточно было сдать три ЕГЭ, но теперь количество экзаменов может возрасти до четырех или даже пяти. Это значит, что выпускникам придется не только готовиться к большему числу предметов, но и осваивать новые комбинации, которые могут включать физику, химию и биологию вместо привычной профильной математики.
Например, для специальности «Фундаментальная и прикладная химия» помимо обязательного русского языка абитуриенты будут обязаны сдавать не только химию, но и физику, математику или информатику. Для направлений в области наук о земле добавляются география и информатика.
Не менее тревожным является исключение иностранных языков и обществознания из перечня обязательных предметов на многих направлениях. Эти изменения могут негативно сказаться на мотивации школьников, ведь многие из них предпочитают изучать именно эти дисциплины. В результате, вместо интересных и востребованных предметов им придется углубляться в более сложные и менее привлекательные науки.
Министерство объясняет свои решения необходимостью подготовки высококвалифицированных специалистов для решения задач технологического и социального развития страны. Однако такое объяснение не снимает опасений родителей и учеников. У многих возникает вопрос: насколько подготовленными будут выпускники, если они будут вынуждены готовиться к экзаменам по предметам, которые им неинтересны?
Увеличение количества экзаменов неизбежно приведет к дополнительным расходам на репетиторов и подготовительные курсы. Родители придется морально подготовиться к тому, что расходы на образование могут значительно возрасти. Работа с репетиторами индивидуально сегодня является неотъемлемой частью подготовки к экзаменам.
Таким образом, новые правила ЕГЭ могут стать серьезным препятствием для многих выпускников. Вместо того чтобы сосредоточиться на любимых предметах и развивать свои сильные стороны, им придется адаптироваться к новым требованиям и готовиться к экзаменам по тем дисциплинам, которые могут не соответствовать их интересам и будущей профессии.
Ранее Город55 писал о мнении депутата Госдумы РФ от Омской области о том, что сокращение продолжительности обучения в школе может привести к снижению качества образования.