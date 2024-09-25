Новые требования к ЕГЭ. В Омске выпускникам хотят усложнить поступление в ВУЗы

Ранее для большинства специальностей достаточно было сдать три ЕГЭ, но теперь количество экзаменов может возрасти до четырех или даже пяти. Это значит, что выпускникам придется не только готовиться к большему числу предметов, но и осваивать новые комбинации, которые могут включать физику, химию и биологию вместо привычной профильной математики.