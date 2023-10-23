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Иллюстрация

После взрыва газа в Котельниково Андрей Бочаров провел оперативное совещание

23 октября 2023, 13:36
Фото: 1MI
Иллюстрация

Губернатор Бочаров провел оперативное совещание после взрыва газа в Котельниково

Спасатели эвакуировали 70 жильцов многоквартирного дома, при взрыве погиб один человек, еще один находится в реанимации.

О происшествии рассказали «Новости Волгограда». Сообщается. что взрыв газа в пятиэтажном доме произошел сегодня, примерно в 11:00, в Котельниково Волгоградской области. После взрыва в здании начался пожар, из горящего строения были эвакуированы 70 жильцов, 1 человек погиб, еще один находится в реанимации.

После чрезвычайного происшествия губернатор Андрей Бочаров провел оперативное совещание. Помощью жильцам пострадавшего дома и работой с последствиями займется межведомственная группа. Для жителей уже готовят место временного размещения.

По факту произошедшего проводится проверка, ее ход будет контролировать прокуратура.

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#Газовый баллон#Газ#Новости#Волгоград#Отравление газом#Газовое оборудование#Взрыв газа#Анастасия Баянова
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