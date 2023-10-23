После взрыва газа в Котельниково Андрей Бочаров провел оперативное совещание

Posted Сегодня, 13:36
Published Сегодня, 13:36
Modified Сегодня, 13:39
Updated Сегодня, 13:39
О происшествии рассказали «Новости Волгограда». Сообщается. что взрыв газа в пятиэтажном доме произошел сегодня, примерно в 11:00, в Котельниково Волгоградской области. После взрыва в здании начался пожар, из горящего строения были эвакуированы 70 жильцов, 1 человек погиб, еще один находится в реанимации.
После чрезвычайного происшествия губернатор Андрей Бочаров провел оперативное совещание. Помощью жильцам пострадавшего дома и работой с последствиями займется межведомственная группа. Для жителей уже готовят место временного размещения.
По факту произошедшего проводится проверка, ее ход будет контролировать прокуратура.