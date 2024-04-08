Омская компания отключила газ в жилом доме и вернула его только после суда

Posted Вчера, 12:12
Published Вчера, 12:12
Modified Вчера, 12:12
Updated Вчера, 12:12
Жильцы дома №3 на улице Нагибина в Центральном округе Омска обратились в суд с иском к компании «Омскгоргаз». Они сообщили, что организация отключила подачу газа в квартиры после анонимной заявки об утечке. Позже стало ясно, что оборудование исправно и опасности не представляет, однако ресурс к омичам так и не вернулся.
Отмечается, что жильцы неоднократно подавали заявки восстановить подачу газа, но компания не предпринимала никаких действий. В суде ответчик выступал против удовлетворения иска, объясняя это тем, что заявители не имели документов, которые подтверждают их право собственности на недвижимость в этом доме.
Куйбышевский районный суд исследовал материалы дела и встал на сторону жильцов. Их иск полностью удовлетворен, а компания обязана вернуть в квартиры омичей положенное газоснабжение.