Омская компания отключила газ в жилом доме и вернула его только после суда

Жильцы дома №3 на улице Нагибина в Центральном округе Омска обратились в суд с иском к компании «Омскгоргаз». Они сообщили, что организация отключила подачу газа в квартиры после анонимной заявки об утечке. Позже стало ясно, что оборудование исправно и опасности не представляет, однако ресурс к омичам так и не вернулся.